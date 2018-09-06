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Lüks otelde valeye verdiği 250 bin liralık aracı çalındı

İstanbul’daki akrabasının düğünü için lüks otele ailesiyle gelen bir kişi, valenin ihmalkarlığı yüzünden 250 bin liralık son model aracından oldu. Otel yönetiminin sorumluluğu üstlenmemesi üzerine yasal süreç başlatan vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor.

06.09.2018 - 10:31 | Güncelleme: İHA

Olay, geçtiğimiz aylarda İstanbul Topkapı’da bulunan bir lüks otelde yaşandı. İddiaya göre; Muş’tan bir akrabasının düğünü için ailesiyle İstanbul’a gelen Mehmet Balcı, otelin vale görevlisine lüks otomobilini teslim etti. İHA'nın haberine göre, beraberinde getirdiği bavullarla odasına geçen Balcı, yanlış bavulu aldığını anlayarak aracının yanına gitti. Valenin yanına giderek aracını soran Balcı, otomobilinin çalındığını öğrendi. Güvenlik kameralarını inceleyen Balcı ve otel görevlileri kayıtlardan valenin odasının kapısının açık bırakıldığını ve bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin Balcı ile başka bir müşterinin araçlarının anahtarlarını alarak kaçtığını tespit etti. Durumun anlaşılması üzerine otel müdürüyle iletişime geçen Balcı önce aracının piyasa değeri olan 250 bin TL'yi alacağını üzerinde anlaşma sağladı. Daha sonra otel yönetimi Mehmet Balcı’ya paranın tamamını ödemeyeceğini ve 100 bin TL verip üzerine vale personelinin açık senetlerini vererek aracının parasını çıkartmasını teklif etti. Mağdur vatandaş durumu kabul etmeyerek yasal süreç başlattı. 3 aydan beri aracının bulunması için Muş’tan İstanbul’a gelen Mehmet Balcı devlet yöneticilerinden yardım beklediğini belirtti.

"OTEL YÖNETİMİ YARDIMCI OLMADIĞI GİBİ GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ"

Düğün için İstanbul’a geldiğini ve aracının çalındıktan sonra otel yönetimi tarafından mağdur edildiğini kaydeden Balcı, "İstanbul’a eşim ve çocuklarımla birlikte bir akrabamızın düğünü için geldik. Bavullarımızı alıp odaya çıktığımızda yanlış valizi getirdiğimizi görünce bavulu değiştirmek için aşağıya indim. Aşağıya indiğimde arabayı sorduğumda arabanın olmadığını söylediler, aracı cadde üzerinden çektiler mi araştırmasını yaptıktan sonra polislerden arabanın çalındığını öğrendim. Aracın çalındığını öğrendikten sonra otel müdürü bana anlaşma teklif etti. Önce para vereceklerini söyleyip mağduriyetimi gidereceklerini söylediler. Ardından 100 bin TL parayı verelim geri kalan kısmını da valenin bizde açık senedi var ondan tahsil edersiniz dediler. Ben de bunu kabul etmedim. Çünkü aracım valenin odasında bulunan odadan çalındı. Vale kapıyı açık bırakmış ve hırsızlar gelip anahtarı alıp çalmışlar. O gün benim aracımla birlikte başka bir aracın anahtarı daha kapısı açık bırakılan valenin odasından alınarak aracı çalınmış. Ben burada mağdurum, otel yönetimi yüzünden olay vale yüzünden oldu ama araçtan sorumlu olan otel yönetimi. Yardımcı olmadıkları gibi otel yönetimi bir kere bile geçmiş olsun dileğinde bulunmadılar” dedi.

“BİR KISIM MASRAFLARIMIZ VALE TARAFINDAN KARŞILANDI”

Otel yöneticilerinin duyarsızlığından yakınan ve devlet yöneticilerinden yardım bekleyen Balcı, “Aracın içerisinde yaklaşık olarak 7 bin liralık eşyamız vardı, bunların bir kısmını yani 5 binlik kısmını vale tahsil etti. Bir süre bizlere araç da kiralandı ancak bu masrafların hepsi valeden tahsil edildi otel yönetimi hiçbir şekilde kendini sorumlu tutmadı ve elini 1 kuruş cebine atmadı. Bu kadar mağduriyetten sonra yasal süreç başlattım, yasal haklarımın hepsini sonuna kadar kullanacağım. 3 aydır araçsızım ve bu işlerle ilgilenmek için her ay Muş’tan buraya geliyorum. Devletimden rica ediyorum, benim bu mağduriyetimi gidermemde benim yanımda olsunlar" şeklinde konuştu.

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