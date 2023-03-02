Tunus Kültür Bakanlığı'nın Türkiye ve Suriyedeki depremzedelere yardım kampanyaları kapsamında başlattığı konser dizisinde son olarak Lütfi Boşnak sahne aldı.
Başkent Tunustaki Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen konser, Tunus Kültür Bakanı Hayat Kattat, Sosyal İşler Bakanı Malik ez-Zahi, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ve Türkiye Büyükelçiliği çalışanları ile yüzlerce Tunuslu tarafından takip edildi.
Konserinde Boşnak, Türkiyedeki depremzedeler için bestelediği 'Tek beden: Enkaz Altındakilere Mektup' şarkısını da seslendirdi.
"İKİ AYRI ŞARKI BESTELEDİM"
Konserin ardından Boşnak, yaşanan deprem felaketinin kendisini derinden etkilediğini ve iki yeni şarkı bestelediğini söyledi.
Boşnak, "Sanat insani bir mesaj, sanatçı da toplumun derinliklerine nüfuz eder. Bu yüzden bir nebze de olsa depremzede kardeşlerimizin acısını hafifletmek adına Türkiye ve Suriye için iki ayrı şarkı besteledim. Depremden sonra yalnız kaldıklarını düşünmelerini istemedim. Suriyeli kardeşlerimiz çok büyük zorluklar çekti, onları yalnız bırakamayız. Her zaman onlarla dayanışma içerisinde olacağız" dedi.
"DEPREMZEDELERLE DAYANIŞMA BİZİM KARDEŞLİK BORCUMUZ"
Depremzedelerin acılarına ortak olduğunu vurgulayan Boşnak, şunları kaydetti:
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler bizim kardeşlerimiz. Depremzedelerle dayanışma bizim kardeşlik borcumuz. Bu yüzden kimseden teşekkür veya takdir beklemeden vazifemiz olanı yapmaya çalışıyoruz. Sanatçı olarak bu benim insani görevim. Gönüllü olarak verdiğimiz konserler, Allahın bana bir lütfu olan sesimi insanlığa destek için kullanma fırsatı veriyor.
"SADECE BİR KONSERLE YETİNMEYECEĞİZ"
Tunus Kültür Bakanlığı'nın depremzedeler yararına başlattığı yardım seferberliğine destek olacağını belirten Boşnak, şöyle konuştu:
Depremzede kardeşlerimiz yararına sadece bir konserle yetinmeyeceğiz. Tunus genelinde birçok kentimizde konserler vereceğiz. Konserlerde orkestramda yer alan müzisyen arkadaşlarım da tek kuruş para almadan çalışıyor.
'TEK BEDEN: ENKAZ ALTINDAKİLERE MEKTUP'
"Kurtuluşun şafağı bir ışıktır kötülükten iyiliğe hallice
İyimser olun, umutsuzluğa kapılmayın, ufuklara doğru bakın
Bedenlerimiz tek beden olsun, herkes bir olsun
Yaralarınız bizde kanasın, inlemeleriniz içimizde yankılansın
Tereddüt etmeden yürüyelim kararlılık yükselsin ve soyutlansın içimizde
Karanlıktan sonra şafak gelsin, doğma zamanı gelen
Bazıları diğerleri için öne atılsın, yardımcı olmak için ellerini uzatsın herkes
Suriye ve Türkiye için işte kendimizi onlara feda etmek için geliyoruz
Nasıl çıktığınızı ve kurtulduğunuzu görene kadar üzüntümüzü atamayız üzerimizden
Merhametlilerin kapısı umudumuzdur, haşa O engellemelerden çok uzaktır
Allahım içimizdeki volkan gibi patlayan memnuniyet sarsın her tarafımızı
Enkaz altından çıktınız ya, hayatın zorlukları da aşılır bir şekilde
Gözler bir ayrılığa ağlar ya, yer ve toprak yastık olsun
Ey toprak, dinleme yeri olana iyilik davran
Acılarımızdan yarınlarımızı aydınlatan bir köz eyle içimizi
Dik duruştan ilham al ve bize azim olarak bahşet
Öte yandan Tunus Kültür Bakanı Kattat da depremzedeler yararına konserlerin devam edeceğini belirtti. Kattat, Boşnak konserinin bu organizasyonun ikinci halkası olduğunu aktardı.
Tunusta Türkiye ve Suriyede'ki depremzedeler yararına 13 Şubat’ta düzenlenen konserde, Şef Fadi bin Osman yönetimindeki Tunus Senfoni Orkestrası Akademisi sanatçıları sahne almıştı. Konserden elde edilen gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağışlanmıştı.
TUNUS'TAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIMLAR
Tunus, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubattaki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said’in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriyeye arama kurtarma ekibi ve acil insani yardım malzemesi göndermişti.
Gıda, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen paketinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi de Türkiyeye gitmişti.
Tunus, son olarak Türkiye ve Suriyede'ki depremzedelere destek için 20 ton tıbbi malzeme, gıda ve battaniye göndermişti.
Ayrıca depremin ilk gününden bu yana Tunus'ta yardım kampanyaları düzenleniyor. Tunuslular bu kampanyalarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteklerini sürdürüyor.
Fotoğraflar: AA
YORUMLAR