Fransa Ligue 1'de 14. hafta mücadelesinde Lyon sahasında Saint-Etienne karşı karşıya geldi. Rhone derbisinin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle girdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Jason Denayer çıktı ve Lyon'u öne geçiren golü kaydetti. Lyon, 70. dakikada Rafael'in gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lyon, Saint-Etienne'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 8. galibiyetini alan Lyon puanını 27'ye çıkardı. Saint-Etienne ise 23 puanda kaldı.

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