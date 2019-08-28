Madenciler Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüşecek

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Kaz Dağları yakınlarında Çanakkale'nin Kirazlı köyünde yürütülecek altın arama faaliyetleri için kesilen ağaçlar ve siyanür kullanılacak olması da çevreye dönük kaygıları büyüttü. Bu tepkiler, gösterilere dönüştü ve işletme için yasal hazırlıklarını tamamlayan Kanadalı Alamos Gold, Ankara’dan gelen uyarı üzerine şimdilik bekliyor. İşletmeye geçmedi.

MADENCİLER ANKARA’DA

Alamos Gold’a yönelik tepkiler, madencilik sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketleri de şu ya da bu biçimde etkiledi. Sektör ve çatı örgütleri, toplumsal düzlemde oluşan rahatsızlığı gidermek için kolları sıvadı.

Altın Madencileri Derneği (AMD),bir süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’le görüştü. Görüşmede, madencilik faaliyetleri konusunda kamuoyunu doğru bilgilendirmenin önemi, şeffaflık ve sosyal medyanın etkin kullanımı üzerinde duruldu. Madencilik şirketlerinin, sosyal medyayı daha etkin kullanmak üzere kadrolarını genişletmesi ve bu amaçla yeni elemanlar istihdam etmesi bekleniyor.

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞME

Türkiye’de faaliyet gösteren madencilik şirketlerin çatı örgütü dernekler ya da birlikler, yeni bir adım daha attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den randevu istedi. AK Parti ve MHP ile de görüşme yapılacak. Kılıçdaroğlu ile görüşmenin, programının uygun olması durumunda gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, siyasi partilerden görüşmek üzere randevu talep ettiklerini doğruladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile kısa süre içinde bir görüşme yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Peki, madenciler liderlere ne söyleyecek? Madenciler, kalkınma için madenciliğin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayacak. Madenciliğin, ekonominin itici gücü olduğunu belirtecek. Sektör; “doğayla barışık”, “kurallara uygun” arama ve üretim faaliyeti konusunda toplumun duyarlığını paylaştıkları mesajını verecek.