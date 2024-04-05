Madonna, hayranlarının açtığı davanın reddini istedi

Sanatçının savunmasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Konsere giden hiç kimse ve hiçbir Madonna hayranı, büyük bir arena konserindeki ana karakterin zamanında sahneye çıkmasını beklemez. Daha ziyade, konsere giden makul bir kişi, mekanın kapılarının açıklanan saatte veya öncesinde açılacağını, katılımcılar gelip koltuklarına doğru ilerlerken ve ana sanatçı sahneye çıkmadan önce bir veya daha fazla açılış gösterisinin yapılabileceğini ve sonrasında ana sanatçının sahneye çıkacağını anlayacaktır."