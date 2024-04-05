Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi! Yurt genelinde, havaların ısınmayla başlamasıyla birlikte vatandaşlar, serinlemek için göl, gölet ve denize girmeye başladı. Adana'da, arkadaşlarıyla Seyhan Baraj Gölü'ne gelen ve yüzmek için denize giren 25 yaşındaki Ali Birmeçin, bir süre sonra gözden kayboldu. Adana Sualtı Grup Amirliğine bağlı polisler, Birmeçin'in cansız bedenine ulaştı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.04.2024 - 08:59 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:26 facebook

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