Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangın faciasında ihmaller zinciri

YAĞMURLAMA SİSTEMİ OLMASI GEREKİRDİ"

Yangın anında yapılabilecekler hakkında bilgi veren Levent Yasa, "Özellikle bizim ilk müdahale aracı olarak kullanmakta olduğumuz kuru kimyevi tozlu tüpler var bu tüpler her türlü yangında ilk müdahale olarak kullanılabilir. Bu yangın özelinde konuşursak içeride bir kimyasal maddeden başlayan ve izolasyon, inşaat malzemesinden başlayan bir yangın söz konusu. İlk müdahale yapılsa dahi, söndürmekte tam başarı olamama ihtimali yüksek. Çünkü, içeride yüksek miktarda yanıcı madde var. Her tüpün bir söndürme kapasitesi var, kullanılan tüpler 6 kilogramlık olduğundan dolayı kapasiteleri çok geniş değil. Suyla müdahale edilebilir mi? Sıvı kimyasal yoksa ve katı maddeler yanıyorsa suyla müdahale doğrudur. Fakat, kovadan atılan suyun söndürme etkisi olmaz, daha yoğun ve fazla miktarda suyla müdahale edilmesi gerekiyordu. Bunun için de yönetmeliklere uygun şekilde dizayn edilmiş olan yangın dolabı ya da sabit söndürme sistemleri, yağmurlama sistemleri gibi sistemlerin olması gerekiyordu ki oradaki yangına tam olarak müdahale edilebilsin." dedi.