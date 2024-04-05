Bade İşçil, Bebek’te görüntülendi. Son dönemde sahil yürüyüşlerini arttıran İşçil; muhabirlerin “Yaza kadar böyle devam edecek misiniz?” sözlerine; “Yazın herhalde bir deri, bir kemik olarak devam edeceğim hayata” diye karşılık verdi.

AŞK AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU Geçtiğimiz günlerde aşk hayatı sorulan Bade İşçil, “Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle olsun hadi deyince de olmuyor. Sarı sayfalara ilan mı vereyim?” açıklamasıyla gündem olmuştu.