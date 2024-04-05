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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da bir kişi sokakta kurşun yağmuruna tutuldu! O anlar kamerada - Son dakika haberler

        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!

        İstanbul Esenyurt'ta motosikletle gelen iki kişi, iddiaya göre husumetli oldukları Ferhat Y.'yi sokak ortasında silahla vurdu. Saldırıda Ferhat Y. yaralanırken, kurşunlar bir iş yerine de isabet etti. Ferhat Y.'nin yerde yattığı ve taşınarak hastaneye götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 07:43 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:25
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        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
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        İstanbul'da olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında, Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi.

        ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Ferhat Y. ile Murat Y. arasında bir süre önce 'alacak- verecek' meselesi nedeniyle husumet başladı. Ferhat Y. Balık Yolu Caddesi üzerinde yürürken, karşı istikametten husumetlisi Murat Y. başka bir kişinin kullandığı motosikletle geldi.

        PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

        Ferhat Y.'yi gören Murat Y., motosikletin üstünde silahla peş peşe ateş etti. Birkaç kurşun iş yerinin camından içeri girdi. Camdan içeri giren kurşunlar ürünlere isabet ederken şans eseri kurşunların geldiği kısımda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Ferhat Y.'yi bacağından vuran Murat Y. olayın ardından motosikletle kaçtı.

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        SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

        Çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Ferhat Y.'ye müdahalede bulunan çevredekiler, daha sonra kucakta taşıyarak yakında bulunan hastaneye götürdü.

        ŞÜPHELİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen polis, kaçan Murat Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Hastaneye kaldırılan Ferhat Y.'nin ise tedavisi devam ediyor. Öte yandan iş yerinin camından içeriye kurşun girmesi ve Ferhat Y.'nin kucakta hastaneye taşınması da güvenlik kamerasına yansıdı.

        "SIKA SIKA GELİYORLARMIŞ"

        Saldırı sırasında iş yerine kurşun isabet eden Murat Baran, “Kapıdan baktım, silah sesleri geliyor. 'Yardım edin' diye ses geldi, biz de ne olduğunu anlamadık. Kasada otururken bir anda baktım ki kurşunlar giriyor içeriye. Ona sıkarken yanlışlıkla birkaç tane kurşun içeri sekti. İçerisi, şansa o ara biraz sakindi, ürünlere isabet etti. O da bir hayli kan kaybetti, yardım istedi. Yaralıyı hastaneye götürdüler hemen, 4-5 kişi yardımlaşarak sırtlayıp götürdüler. Motosikletle gelen iki kişi, arkadaşa sıka sıka geliyorlarmış, tam bizim iş yerinin önünde vurdular" dedi.

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