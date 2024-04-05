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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da 10 numara transferi kesin! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da 10 numara transferi kesin!

        Şampiyonluk için geri sayıma geçen ve kalan maçlar için kenetlenen Galatasaray'da gelecek sezon için de kollar sıvanmış durumda. Sarı-kırmızılılar Dries Mertens kalsa da gitse de 10 numara transferi yapmayı planlıyor

        Giriş: 05.04.2024 - 09:26 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:26
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        10 numara kesin!
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        Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden ve son sekiz maçta kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray diğer bir yandan yeni sezon için de kolları sıvamış durumda.

        Geçen yaz yaptığı transferlerde umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yaz için ince eleyip sık dokuyor.

        Gelecek sezon kadrosuna 12 yabancı kaydedebilecek olan Galatasaray'da transfer düşünülen birkaç mevki olsa da ancak öncelik verilen bölge 10 numara...

        Bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Dries Mertens'in sarı-kırmızılılar ile yaptığı sözleşme sezon sonunda bitiyor.

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        Bir süre öncesine kadar futbolu bırakarak dünyayı gezme yönünde planlar yapan Belçikalı yıldız, saha içinde gösterdiği performansın düşmek yerine artışa geçmesi sonrasında emeklilik kararını yeniden değerlendirmeye aldı.

        Halen üst düzeyde forma giyebileceğini düşünen Mertens'in futbolu bırakmayı bir yıl erteleme ihtimali yükselirken Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı kalan haftalarda belli olacak.

        Diğer yandan sarı-kırmızılılar ise Mertens'in durumundan bağımsız olarak 10 numara bölgesine takviye yapmak istiyor.

        Bu sezon olduğu gibi gelecek sezon da 50'nin üzerinde maça çıkacakmış gibi planlar yapan sarı-kırmızılılar, 10 numarada Okan Buruk'un pres oyununa yatkın ve sıkışık fikstürde sorun yaşamayacak bir oyuncu almayı düşünüyor.

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