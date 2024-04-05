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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Bayramda çalışan işçinin ücreti nasıl hesaplanır? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bayramda çalışan işçinin ücreti nasıl hesaplanır?

        Ramazan Bayramı dolayısıyla kamu personeli 9 gün tatil yaparken, bazı sektörlerde işyerlerinde işçilerin önemli kısmı bayram günlerinde de çalışacak. Peki bayramda çalışan işçilerin hakları nelerdir? İşveren ne kadar ücret ödemek zorundadır? İşveren bayramda çalışan işçiye ücret vermek yerine izin kullandırabilir mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, bayram tatilinde çalışan işçilerin haklarıyla ilgili merak edilenleri yazdı...

        Giriş: 05.04.2024 - 08:10 Güncelleme: 05.04.2024 - 08:10
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        Bayramda çalışan işçinin hakları
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        Ramazan Bayramı haftaya Çarşamba günü başlayacak, Cuma günü sona erecek. Bayram tatili ise Salı günü 13.00’te başlayacak. Kamu personeli pazartesi ve Salı günü 1,5 gün idari izinli sayıldı. Savunma, güvenlik ve sağlık sektörü dışında kalan kamu personeli idari izinle birlikte toplam 9 gün tatil yapacak.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Özel sektörde çalışanlar yıllık izinle birleştirmedikçe kesintisiz 9 gün tatil yapamayacak. Hatta, özel güvenlik, hastane, otel ve lokanta çalışanları nöbetleşe de olsa bayram günü dahil çalışmak zorunda olacak.

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        İşçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde hüküm bulunmak zorunda. Sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması gerekir. Bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunmayan işçi, yazılı onay da vermemişse bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılamaz.

        BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİYE GÜNLÜK ÜCRET ÖDENİR

        Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere her gün için bir günlük ücret tutarında ödeme yapılır. Asgari ücretli bir işçiye 2024 yılı için günlük brüt 666,75 TL, net olarak da 566,73 TL ücret ödenmesi gerekir. Ramazan bayram tatili 3,5 gün olduğu için, bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli bir işçiye, nisan ayı ücretine ilave olarak 1983,56 TL net ücret ödenir.

        BAYRAMDA ÇALIŞAN İŞÇİYE SADECE ÜCRET ÖDENİR

        Fazla çalışma yaptırılan işçiye fazla çalışma ücreti yerine çalıştığı süre kadar hafta içinde izin verilebilir. Ancak, bayramda çalıştırılan işçiye ücret ödemek yerine izne çıkarma yoluna gidilemez. Bayramda çalıştırılan işçi için örnekte olduğu gibi sadece ücret ödemesi yapılır.

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        TOPLU İZİN HALİNDE TELAFİ ÇALIŞMASI YAPTIRILABİLİR

        Özel sektördeki bazı işyerlerinde işveren kamuda idari izinli sayılan günlerde işçilerini topluca izne çıkartabiliyor. Örneğin normalde haftada 6 gün çalışılan bir işyerinde işveren cumartesi günleri ile bayramdan önceki 1,5 günlük sürede işçilerine toplu izin verirse, bu çalışılmayan günler için önümüzdeki 4 aylık süre içinde işçilerine telafi çalışması yaptırabilir.

        Ancak telafi çalışmasında da kurallar vardır. Telafi çalışması günde üç saatten fazla olamaz. Hafta tatilinde veya başka bayramlarda çalıştırma şeklinde telafi çalışması yaptırılamaz.

        YILLIK İZİNLE BİRLİKTE 9 GÜNLÜK TATİL MÜMKÜN

        İş Kanunu’nda 2016 yılında yapılan değişiklik sayesinde işçi ile işverenin anlaşması halinde yıllık izinler bölünerek kullanılabiliyor. Bayram haftasında 9 günlük kesintisiz izin kullanmak isteyen işçiye bayramdan önceki ve sonraki çalışma günleri için izin verilmesi mümkündür. Yıllık izne rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Bu durumda, haftada 6 gün çalışan bir işçi gelecek hafta 9 gün izne çıkmakla birlikte yıllık izin süresinden sadece 3,5 gün kullanmış sayılır.

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        ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ

        29 Ekim “ulusal bayram”, diğer resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve 15 Temmuz ise “genel tatil günü” kabul ediliyor.

        Bayram ve genel tatil günü süreleri şöyle:

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 1,5 gün

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 1 gün

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 gün

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 1 gün

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 1 gün

        30 Ağustos Zafer Bayramı: 1 gün

        Ramazan Bayramı: 3,5 gün

        Kurban Bayramı: 4,5 gün

        Yılbaşı tatili: 1 gün

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