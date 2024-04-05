Cam silme uğruna... Büyük acı!
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 6. kattaki evinin camını silmek için pencereye çıkan 60 yaşındaki Nurhan Doğan, bir anda dengesini kaybetti. Apartman boşluğuna düşen Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Balıkesir'de feci olay, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir binanın 6. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Nurhan Doğan (60), cam silmek üzere apartman boşluğuna bakan pencereye çıktı.
APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ
AA'da yer alan habere göre pencereyi sildiği esnada dengesini kaybeden Doğan, apartman boşluğuna düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, zemin kattan Nurhan Doğan'ın düştüğü yere ulaştı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Doğan'ın cansız bedeni, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.