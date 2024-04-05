O anlar kamerada! Silah doğrulttular! 3 milyon TL'lik kuyumcu soygunu! İstanbul Başakşehir'deki kuyumcuya giren silahlı ve maskeli 4 şüpheli, yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altınları alarak kaçtı. Kamera kaydında sitenin güvenlik görevlisinin şüphelilere müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Görüntülerde görevlinin zanlıların üzerine yürümesi, kendisine silah doğrultulduğunda copunu sallaması ve daha sonra şüphelilerin olay yerinden kaçması yer aldı

Anadolu Ajansı Giriş: 05.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:06 facebook

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