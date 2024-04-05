Türkiye İş Bankası, iştiraklerini ayrı bir çatı altında toplayacak yeni holdingin kuruluş kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Banka söz konusu planı ilk olarak ağustos ayında açıklamıştı.

Dün gece KAP'a yapılan bildirime göre bankanın bağlı ortaklıkları 'iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme' suretiyle İş Bankası'nın yüzde 100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilecek.

Şirket sermayesi, devredilecek paylardan doğan 139 milyar 334 milyon TL ve nakdi sermaye tutarı 665 milyon 983 bin TL olmak üzere toplam 140 milyar TL olacak.

Böylece, 26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon TL gibi mütevazı bir sermaye ile yola çıkan İş Bankası, 100'üncü yılında 140 milyar liralık bir şirkete dönüşecek.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, dönemin İş Bankası Genel Müdürü Celal Bayar ile İş Bankası Yenicami Şubesi’nde incelemelerde bulunurken

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu.

İş Bankası ilk Genel Müdürü Celal Bayar'ın liderliğinde iki şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Nominal sermayesi 1 milyon TL'ydi.

KAP AÇIKLAMASI

Bankadan KAP'a yollanan bildirimde şu ifadeler yer aldı: