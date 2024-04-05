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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Doğu Anadolu'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte çığ ve kar erimesi tehlikesi devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 07:27 Güncelleme: 05.04.2024 - 07:27
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        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Parçalı bulutlu 25°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 25°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 19°
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        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Yağmurlu 15°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Parçalı bulutlu 25°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 25°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 19°

        Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun batı ve iç kesimlerinde kuzey ve batılı, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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