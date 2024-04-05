Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

İstanbul Kısmen Güneşli 20° Ankara Güneşli 20° İzmir Güneşli 24° Antalya Güneşli 25° Trabzon Yağmurlu 15° Bursa Güneşli 18° Adana Parçalı bulutlu 25° Diyarbakır Parçalı bulutlu 25° Gaziantep Güneşli 23° Ağrı Kısmen Güneşli 19°

Bayramda hava nasıl olacak? Haberi Görüntüle

İstanbul Kısmen Güneşli 20° Ankara Güneşli 20° İzmir Güneşli 24° Antalya Güneşli 25° Trabzon Yağmurlu 15° Bursa Güneşli 18° Adana Parçalı bulutlu 25° Diyarbakır Parçalı bulutlu 25° Gaziantep Güneşli 23° Ağrı Kısmen Güneşli 19° Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun batı ve iç kesimlerinde kuzey ve batılı, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. REKLAM

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.