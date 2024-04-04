Bayramda hava nasıl olacak?

Türkiye, nisan ayının ikinci haftasını 9 günlük tatil ile geçirecek. Yarın akşamdan itibaren başlayacak olan tatilde, beklenen hava durumu ve sıcaklıklara ilişkin olarak işte Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den çarpıcı tiyoları...

"Cuma günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Sivas-Adıyaman çevresinde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu yağışların Malatya ve çevresinde de yer yer kuvvetli olmasını bekleyelim, hatta yarın lokal olarak dolu yağışı görülebilir.

Gece serinliği sürecek, gündüzler güneş altında hissedilenin 25-28°C’lere çıktığı bir yaz tadı veriyor. Marmara’da hem uzun kollu bir şeyler, hem de yazlık giysilere ihtiyaç var ve bu durum uzun bayram tatilinde de sürecek.

İstanbul’da hava sıcaklıkları gündüz gölgede 16-17°C’lerde fakat rüzgar poyrazdan serin estiği için hissedilen sıcaklık gölgede 12°C’ye kadar düşebiliyor.

Bu haftasonu İstanbul’da pazar günü yağmurlu bir sabah ve öğlen geçirebiliriz. Hava sıcaklıkları yağış gerçekleşirse dahi 17-18°C’lerde olacak.

Ege’de İzmir bayram tatilini neredeyse tamamen güneşli geçirecek, günün erken saatleri 12°C olan sıcaklık, gündüz İzmir’de, Aydın’da 22°C’ye yükselecek. Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Trakya geneli benzer şekilde bayram tatilini az bulutlu ve güneşli havada geçirirken, Güney Ege’de ve Akdeniz’de haftaya bahar yağmurları görülebilir.

Muğla-Bodrum arasında daha az olmak üzere güneyde 10-11 Nisan tarihleri yağmur ihtimali var. Yağışlar Antalya-Mersin arasında gelecek hafta 1.5-2 gün aralıklarla sürebilir. Fakat bu duruma “Antalya bayramı yağmurlu geçirecek” demeyelim, sadece 2 gün içinde toplam 3-4 saat yağmur yağabilir. Konya-Isparta çevresi de haftaya salı ve çarşamba bir miktar ıslanabilir. Bayramda İzmir-Çanakkale hattı, Antalya-Mersin hattından daha sıcak olacak görünüyor.

Güneydoğu Anadolu ve aslında deprem bölgemiz, bayramın 3 gününü yağışlı geçirebilir. Şimdiki tahmini güncelleyeceğiz fakat mevcut duruma göre Kahramanmaraş- Adıyaman-Mardin-Şırnak-Gaziantep çevresi 9-10-11-12 Nisan tarihlerinde 4 gün aralıklarla yağmurlu görünüyor.

"GÜNEYDOĞU'DA DA 2 GÜN SAĞANAK GÖRÜNÜYOR"

Güneydoğu’da zaman zaman kuvvetli gök gürültülü yağış, hayatı ve sosyal faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Özellikle 10-11 Nisan tarihlerinde beklenen yağışları yakından takip etmeli. Bu kesimlerde bayramın hava sıcaklıkları 15 ila 19°C arasında değişecek, sert bir soğuk yok ama yağmur da kendini hep hatırlatacak görünüyor.

"KARADENİZ YAYLALARINA KAR YAĞABİLİR"

Cuma akşamı Doğu Karadeniz tarafında yaylalara, yüksek kesimlere kar yağma ihtimali yüksek. Gümüşhane-Anzer-İspir-Artvin arasında kış lastiği olmadan yolculuk yapmamakta fayda var. Cuma gecesi ayrıca Erzincan-Malatya-Kahramanmaraş üstünden geçmesi beklenen gök gürültülü yağışa da dikkat etmekte yarar var."