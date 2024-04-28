Madonna konserinde sahne sırası Salma Hayek'in
Madonna'nın turne kapsamında Meksika'da verdiği konsere, Hollywood'un ikonik oyuncusu Salma Hayek sürprizi damga vurdu
Madonna konserinde Salma Hayek sürprizi yaşandı. 57 yaşındaki Meksikalı Hollywood yıldızı Hayek, 65 yaşındaki 'Pop Kraliçesi'nin 'Celebration' (Kutlama) adlı dünya turnesi kapsamındaki konserinde sahne aldı.
Meksika'nın başkenti Meksiko'daki konserin bir bölümünde Madonna'ya eşlik eden Salma Hayek, 1990 yılı hit şarkısı 'Vogue'u seslendirdi.
FRIDA OLARAK SAHNEYE ÇIKTI
Salma Hayek, Madonna ile sahnede kucaklaşmanın ardından, daha önce 2002 yapımı 'Frida' filminde canlandırdığı Frida Kahlo gibi giyinerek pop efsanesinin yanına oturdu ve bir süreliğine mikrofonu da onunla paylaştı. Hayek, şarkıcıyla geçirdiği özel zamanı vurgulayan bir sosyal medya gönderisi paylaştı.
"YAŞA MADONNA!"
Ünlü oyuncu, hem İngilizce hem de İspanyolca yazdığı notunda; "İkonik kutlama turnenin bir parçası olmama izin verdiğin için çok teşekkür ederim. Bu unutulmaz gece, değerli hazinelerle dolu çantamda" dedi. Hayek, ayrıca; "Yaşa Meksika", "Yaşa Madonna" notlarını da paylaştı.
ÜNLÜLERİ SAHNEYE DAVET ETTİ
Madonna, 'Celebration' adlı dünya turnesi kapsamında pek çok oyuncu, şarkıcı ve özel ismi 'Vogue' şarkısı performansı esnasında sahneye davet etti. Julia Garner, Cardi B, Kelly Ripa gibi ünlü isimlerin yanı sıra Madonna'nın altı çocuğu da sahnede ona eşlik etti.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Madonna, geçen yıl haziran ayında geçirdiği bakteriyel enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmüş, ölümden dönmüştü. Hastalığı nedeniyle 15 Temmuz'da başlayacak olan 'Celebration' turnesini 14 Ekim'e ertelemişti.