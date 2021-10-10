"GERİ ÇEVİRDİĞİM İÇİN PİŞMANIM!"



Amerikalı pop yıldızı programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



'Kedi Kadın'ı geri çevirdiğim için pişmanım! Bu epey şiddetliydi. Ayrıca 'Matrix'te de bir rolü geri çevirdim, buna inanabiliyor musun? Kendimi öldürmek istedim! Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri... İçimdeki ufacık bir parça hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor.