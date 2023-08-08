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        Haberler Televizyon 'Magarsus' BluTV'de başlıyor

        'Magarsus' BluTV'de başlıyor

        'Magarsus'un ilk iki bölümü BluTV'de 10 Ağustos'ta izleyicilerle buluşacak. 'Magarsus'da başrolleri Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal paylaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:10
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        'Magarsus' başlıyor
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        Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın başrolünde yer aldığı 2023’ün en iddialı yerli yapımlarının arasına giren 'Magarsus’un ilk iki bölümü BluTV’de 10 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak.

        'Magarsus', Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan 'Kurak Ailesi’nin hem kendi içlerinde cereyan eden hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle olan mücadelesini konu ediyor.

        Çekimleri Adana’nın Karataş, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde geçen dizinin set süresi ise yaklaşık 2 ay sürdü. Yılın heyecanla beklenen dizisi 'Magarsus', 7'nci Berlin TV Series Festivali’nin 'Special Mention' kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla 'Stellar Cast Ödülü’ne layık görüldü.

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        'Magarsus’un basın ön gösterimi ise 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü Soho House’da özel bir etkinlikle yapıldı.

        BluTV CMO’su Merve Naz Atmaca Özdurak konuşmasında şunları söyledi; “Türkiye'nin ilk ve lider yerli video platformu olarak bu toprakların hikâyelerinin gücüne inanıyoruz. 'Magarsus', hem senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla ilk günden beri bizi çok heyecanlandıran bir proje, tanıtımlara aldığımız olumlu geri dönüşler ve izleyicideki heyecan ise yılın dizisi olacağına inancımızı perçinledi. Hepsiburada Premium ile geçtiğimiz sene başlayan başarılı iş birliğimiz çerçevesinde BluTV’nin premium içeriklerini Hepsiburada Premium üyelerine ulaştırıyoruz. Hepsiburada Premium’un katkılarıyla 'Magarsus’un daha geniş kitlelere ulaşacak olmasından mutluyuz ve herkesi 10 Ağustos’ta 'Magarsus’un ilk 2 bölümü için BluTV’ye davet ediyoruz.”

        Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli ise, “Türk yapımlarının tüm dünyadaki başarısı hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu anlamda Türk yapımlarına olan katkılarından dolayı BluTV’ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepsiburada Premium, Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı ve üyelerine birçok fayda sağlıyor.

        Geçtiğimiz ay birinci yılını kutladığımız ve şu an 1.3 milyon üyesi olan Hepsiburada Premium’un en önemli ayrıcalıklarından biri - yola çıktığımız ilk günden beri bizimle olan - hediye BluTV üyeliği. Bu güzel iş birliğimizin, uzun yıllar devam etmesini umuyoruz. Yılın en iddialı yerli yapımlarının arasına giren 'Magarsus’u merakla bekleyen tüm izleyicileri Hepsiburada Premium’un ayrıcalıklı dünyasına da bekliyoruz” dedi.

        Hepsiburada Premium’un katkılarıyla ekrana gelen 'Magarsus’u, Premium üyeleri üyelik süreleri boyunca hediye BluTV üyelikleri sayesinde 10 Ağustos’tan itibaren izleyebilecekler.

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        #Magarsus
        #Berkay Ateş
        #Çağlar Ertuğrul
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