Antonio Banderas ve Nicolas Cage 'True Detective' dizisinde buluşuyor
Nicolas Cage'in başrol için anlaştığı 'True Detective' dizisinin yeni sezon kadrosuna Antonio Banderas'ın da katıldığı açıklandı
'True Detective' dizisinin beşinci sezon oyuncu kadrosuna Antonio Banderas katıldı. Banderas'ın suç antolojisi dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosuna dahil olduğu haberi, bir süre önce Nicolas Cage'in yeni sezonda başrolde yer alacağının açıklanmasının ardından geldi.
Dizinin konusuna dair detaylar henüz gizli tutulsa da 62 yaşındaki Cage'in, 'Henry Logan' karakterini, 66 yaşındaki Banderas'ın ise 'Rai Garcia' karakterini canlandıracağı öğrenildi. Yeni sezon, New York'taki Jamaika Körfezi'nde geçecek.
Yeni sezonun prodüksiyonuna 2027 yılında başlanması planlanıyor. Cage'in yeni sezonun başrolünü üstlenmesi için görüşmelerde bulunduğu ilk olarak 2025'te bildirilmişti ve geçen hafta sonu 2026 New York Comic Con'da yaptığı açıklamada bu rolü doğruladı.
'True Detective' dizisinde daha önce birinci sezonda Matthew McConaughey ve Woody Harrelson, ikinci sezonda Colin Farrell ve Rachel McAdams, üçüncü sezonda Mahershala Ali ve dördüncü sezonda Jodie Foster rol almıştı.