'Bir Başkadır'ın 2'nci sezonu için geri sayım başladı
Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı 'Bir Başkadır', beş yıl aradan sonra ikinci sezonuyla geri dönüyor. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği dört bölümlük yeni sezon, 12 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak
Giriş: 20 Ekim 2026 - 16:39 Güncelleme:
Netflix, Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 'Bir Başkadır' dizisinin 2'nci sezon yayın tarihini, yeni sezondan paylaştığı yeni kareyle birlikte duyurdu. Dizinin yeni sezonu, 12 Kasım Perşembe günü Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
BİR BAŞKADIR 2. SEZON HAKKINDA
Zamanın ruhu, beklenmedik karşılaşmalar ve yeni çatışmalar... 'Bir Başkadır', beş yıl aradan sonra dört bölümlük ikinci sezonuyla geri dönüyor.
Oyuncular: Öykü Karayel, Defne Kayalar, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Onur Saylak, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Gökhan Yıkılkan, Oğulcan Arman Uslu, Eda Akalın, İdil Çelik, Cemre Zişan Sağbır, Göktuğ Yıldırım ve Nur Sürer
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Yazan ve Yöneten: Berkun Oya
Yapımcılar: Evrim Zeybek, Ali Farkhonde, Berkun Oya
Yapım Şirketi: KREK Film
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