Britney Spears: Dünya bana karşı nefret dolu

Britney Spears, Instagram'da yayınladığı yeni bir videoda, dünyanın kendisine karşı "nefret dolu" davrandığını söyledi. 44 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı, paylaştığı videonun açıklama kısmında takipçileriyle gerçekleştirdiği sohbette, "Dünya bana karşı nefret dolu davrandı ve ben hâlâ ayakta duruyorum, yaşıyorum ve hayal kuruyorum" dedi.

"Dünya sahte bir yer haline geldi" diyen Spears, gerçekten samimi olan insanların nefretle karşılanmasının utanç verici olduğunu yazdı.

Ünlü isim, hayatındaki insanların kendisine "Sahtekar ol" dediğini belirtirken, "Bana yalan söylemeyi öğretebilecek harika bir kız arkadaşa ihtiyacım var" ifadesini kullandı.