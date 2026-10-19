Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Britney Spears: Dünya bana karşı nefret dolu

        Britney Spears: Dünya bana karşı nefret dolu

        Dünyanın kendisine karşı "nefret dolu" davrandığını söyleyen Britney Spears, "Ben hâlâ ayakta duruyorum" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 15:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Dünya bana karşı nefret dolu"

        Britney Spears, Instagram'da yayınladığı yeni bir videoda, dünyanın kendisine karşı "nefret dolu" davrandığını söyledi. 44 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı, paylaştığı videonun açıklama kısmında takipçileriyle gerçekleştirdiği sohbette, "Dünya bana karşı nefret dolu davrandı ve ben hâlâ ayakta duruyorum, yaşıyorum ve hayal kuruyorum" dedi.

        "Dünya sahte bir yer haline geldi" diyen Spears, gerçekten samimi olan insanların nefretle karşılanmasının utanç verici olduğunu yazdı.

        Ünlü isim, hayatındaki insanların kendisine "Sahtekar ol" dediğini belirtirken, "Bana yalan söylemeyi öğretebilecek harika bir kız arkadaşa ihtiyacım var" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tunceli'de suların taşıdığı atıklar, baraj gölü kıyısında birikti

        TUNCELİ'de sağanak sonrası Munzur Nehri ile Pülümür Çayı'nın debisi yüzde 30 arttı. Suların sürüklediği tahta parçaları, bitkisel kalıntılar ve plastik şişeler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında birikti.   Kentte son günlerde etkili olan sağanak, akarsuların debisini yükseltti. Munzur Vadisi Milli Park...
        #Britney Spears
        #sosyal medya
        #instagram
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Kuriş soruşturmasında FETÖ izi
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Volkswagen'den "2030'a kadar sıfır zam" planı
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri!
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        "Fransa göçmenlerce ele geçirildi"
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Fransa'da hükümetten sokağa çıkma yasağı talimatı
        Avrupa'da protesto dalgası
        Avrupa'da protesto dalgası
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        Son dakikada Aslan kesiliyor!
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        "3 bin ev ve iş yeri hasar gördü, ödemeler bugün başlıyor"
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Sarıyer, Beşiktaş ve Küçükçekmece'yi hedef almışlardı: 15 şüpheli yakalandı
        Kirada huzur yok!
        Kirada huzur yok!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Genç kadın, otelin tabelasına çıkıp yardım isterken düştü!
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 9,3 milyar TL hazine yardımı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        Restoranda masasına gelen notu paylaştı
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Hazine arazileriyle kentsel dönüşüme katkı sağlanacak
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Paris'te nikah, İstanbul'da düğün
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Restoranda kanlı kavga! İşletme sahibi öldü, müşteri ağır yaralı!
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana
        Geçmişle bilimin aynı kaşıkta buluşması: Tarhana