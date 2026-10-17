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        Haberler Magazin Can Bonomo'nun acı günü

        Can Bonomo'nun acı günü

        Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo vefat etti. Ünlü şarkıcı, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        Can Bonomo'nun acı günü

        Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun uzun süredir tedavi gören babası Yaşar Bonomo hayatını kaybetti. 39 yaşındaki şarkıcı, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

        "GÖZÜN ARKADA KALMASIN"

        Can Bonomo, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende.

        Şarkıcının paylaşımının altına Kerem Bürsin, Hazal Kaya, Zeynep Bastık, Murat Boz, Berfu Yenenler, Özge Özpirinçci, Reha Özcan ve Anıl Altan gibi çok sayıda ünlü isim yorum yaparak Can Bonomo'ya destek oldu.

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        #Can Bonomo
        #şarkıcı
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