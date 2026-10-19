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        Haberler Müzik Demet Sağıroğlu ve Barbaros Türkiye turnesinde

        Demet Sağıroğlu ve Barbaros Türkiye turnesinde

        Demet Sağıroğlu ve Barbaros, Türkiye turnesi kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de sahne alacak. İkili, sevilen şarkıları ve farklı müzik türlerinden oluşan repertuvarlarıyla müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 19:41 Güncelleme:
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        Türkiye turnesine çıktılar

        Demet Sağıroğlu ile Barbaros, Türkiye turnesi kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İki sanatçı, kendi repertuvarlarından sevilen şarkıların yanı sıra farklı müzik türlerinden eserleri de sahneye taşıyacak.

        1990'lı yıllardan bu yana 'Arnavut Kaldırımı', 'Papatya Falları', 'Şikayetim Var' ve 'Kınalı Bebek' gibi şarkılarıyla tanınan Demet Sağıroğlu, konserde sevilen parçalarını seslendirecek. Barbaros ise pop, caz ve klasik müzik başta olmak üzere farklı tür ve dillerden oluşan repertuvarıyla sahne alacak. Konserde 1970'lerden günümüze uzanan şarkıların yanı sıra Ahmet Kaya ve Orhan Gencebay'ın eserlerine de yer verilecek.

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        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Şan Bölümü mezunu olan Barbaros, kariyeri boyunca yayımladığı albüm ve teklilerin yanı sıra çeşitli müzikallerde üstlendiği rollerle de tanınıyor. Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca eserleri repertuvarında buluşturan sanatçı, farklı müzik türlerindeki yorumlarıyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

        Müzik hayatına Kayahan'ın vokalisti olarak başlayan Demet Sağıroğlu ise 1990'lı yıllarda yayımladığı şarkılarla Türk pop müziğinde kendine yer edindi. Şarkıcılığın yanı sıra müzikal ve televizyon projelerinde de yer alan sanatçı, farklı dönemlerde film müziklerine katkıda bulundu. Sağıroğlu, son dönemde geçmişte seslendirdiği şarkıları yeni yorumlarla dinleyiciyle buluşturuyor.

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        Farklı müzikal geçmişlere sahip iki sanatçının turne programı kapsamında ilk konser Ankara'da, ardından İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

        TÜRKİYE TURNESİ KONSER TAKVİMİ

        Ankara

        Tarih: 17 Ekim 2026

        Saat: 20.00

        Mekân: CSO Ada Ankara, Ziraat Bankası Ana Salon

        İstanbul

        Tarih: 23 Ekim 2026

        Saat: 21.00

        Mekân: Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi

        İzmir

        Tarih: 19 Kasım 2026

        Saat: 20.00

        Mekân: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

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        #Demet Sağıroğlu
        #Barbaros
        #şarkıcı
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