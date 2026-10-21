Dilara Aksüyek: 8 aydır Bodrum'dayım

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Dilara Aksüyek, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "İstanbul'u özlemişim. 7.5-8 aydır Bodrum'dayım, hiç gelmedim. Tatili Bodrum'da yapmıyordum. Bu yıl hem tatil hem de iş oldu. Yazın güzeldi şimdi kendimi spora verdim. Çalışmadığım günler spor yapıyorum" dedi.

Alışveriş yapan Aksüyek, "Her şeyim yazlık, kışlık bir şeyim yoktu. Kışlık alıp gideceğim. Alışverişi hızlı yaparım. Denemeden bile alırım" ifadelerini kullandı.

Dilara Aksüyek, sevenlerinin isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdi.