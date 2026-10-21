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        Haberler Magazin Dilara Aksüyek: 8 aydır Bodrum'dayım

        Dilara Aksüyek: 8 aydır Bodrum'dayım

        Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Dilara Aksüyek, "İstanbul'u özlemişim. 7.5-8 aydır Bodrum'dayım, hiç gelmedim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:59 Güncelleme:
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        "8 aydır Bodrum'dayım"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Dilara Aksüyek, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "İstanbul'u özlemişim. 7.5-8 aydır Bodrum'dayım, hiç gelmedim. Tatili Bodrum'da yapmıyordum. Bu yıl hem tatil hem de iş oldu. Yazın güzeldi şimdi kendimi spora verdim. Çalışmadığım günler spor yapıyorum" dedi.

        Alışveriş yapan Aksüyek, "Her şeyim yazlık, kışlık bir şeyim yoktu. Kışlık alıp gideceğim. Alışverişi hızlı yaparım. Denemeden bile alırım" ifadelerini kullandı.

        Dilara Aksüyek, sevenlerinin isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdi.

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        #nişantaşı
        #oyuncu
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