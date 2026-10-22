Erol Köse’nin ölümüne ilişkin soruşturma bitti

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Maslak'ta yaşadığı 40 katlı binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma tamamlanarak 'kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' dair karar verildi. Sabah'ın haberine göre; verilen kararda, cep telefonu incelemesinde Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı belirlendi. Kararda ayrıca, Köse'nin intihar etmesinde kişilerin kasıt, kusur veya ihtimali olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği ifade edildi.

EL YAZILI NOT BULUNDU

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Köse’nin ölümünün ardından evde inceleme yapılmıştı. Başlatılan incelemede, Erol Köse tarafından el yazısıyla yazıldığı iddia edilen bir not bulundu. El yazılı notta, “ALS hastalığımdan dolayı dayanamıyorum. Kimse sorumlu değildir. Kedime iyi bakın” ifadelerinin yer aldığı görülmüştü.