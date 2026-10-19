Evlat acısı yaşayan Cindy Crawford sessizliğini bozdu: Yıkıldık!

1990'lı yılların en ünlü süper modelleri arasında yer alan Cindy Crawford, geçen ay evlat acısıyla sarsıldı. 60 yaşındaki modelin oğlu Presley Gerber, 20 Eylül'de henüz 27 yaşında hayatını kaybetti.

Presley, Santa Monica'daki bir rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındıktan saatler sonra aşırı doz uyuşturucu şüphesiyle vefat etti. Otopsisi tamamlanmış olsa da, ölüm nedeni şimdilik açıklanmadı.

Acı haberin ardından sessizliğini koruyan Cindy Crawford, eşi Rande Gerber ve modellik yapan kızları Kaia Gerber, bir açıklama yayımladı.

"ACISIYLA YIKILDIK"

Aile, "Sevgili oğlumuzu ve kardeşimizi kaybetmenin acısıyla yıkıldık. Presley'nin 27 yıl boyunca hayatımızda olması bizim için büyük bir nimetti" diye başlayan açıklamaya, "O, tatlı, güzel bir ruhtu; sevdi ve sevildi, şimdi ve sonsuza dek. Dünyaya nezaket ve savunmasız gelişiyle gurur duyuyoruz" sözleriyle devam etti.

Crawford-Gerber ailesi, "Ailemizi tanıyan ve seven birçok kişiden ve hatta acımızı paylaşan yabancılardan gelen sevgi ve destek seline minnettarız. Tatlı oğlumuz, tekrar görüşene kadar. Seni sonsuza dek seviyoruz" diye bitirdikleri mesaja "Anne, baba ve Kaia" imzasını attı.

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REHABİLİTASYON ALTINDAYDI

Presley Gerber, rehabilitasyon merkezine yerleştikten sadece birkaç saat sonra hayata veda etti. Presley'in aşırı dozdan hayatını kaybettiği düşünülüyor. Presley'in ölümünden sadece birkaç gün sonra cenazesi yakıldı.

Ölümünden önce bağımlılıkla mücadele için rehabilitasyona girdiği öğrenilen Presley'nin geçmişte alkollü araç kullanmaktan dolayı aldığı ceza sonrasında alkolle ilgili kamuoyuna yansıyan sorunları olmuştu.

Presley de tıpkı 25 yaşındaki kız kardeşi Kaia Gerber gibi, annesi Cindy Crawford'ın izinden giderek modellik yapıyordu.