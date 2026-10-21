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        Haberler Magazin Filiz Taçbaş, zeytin hasadına başladı

        Filiz Taçbaş, zeytin hasadına başladı

        Oyuncu Filiz Taçbaş, İzmir'in Aliağa ilçesindeki çiftliğinde zeytin hasadına başladı. Tarlaya girerek zeytinlerini toplayan Taçbaş, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 23:33 Güncelleme:
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        Zeytin hasadına başladı

        'Arka Sokaklar', 'Bütün Çocuklarım', 'Afacan Ateş Parçası' ve 'Çukur' gibi yapımlarda rol alan Filiz Taçbaş, bir süredir yaşamını İzmir'in Aliağa ilçesindeki çiftliğinde sürdürüyor.

        Ekranlardan bir süredir uzak olan Taçbaş, zeytinyağı üreticiliğine adım atarak doğayla iç içe bir yaşamı tercih etti. Çiftliğinde tarımsal faaliyetlerine devam eden 62 yaşındaki oyuncu, bu yılın zeytin hasadına da başladı.

        "ZEYTİN TOPLUYORUZ"

        Taçbaş, zeytin toplarken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşarak tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi. Oyuncu, paylaşımında "Bugün ayın 20'si ve günlerden çarşamba. Artık zeytin topluyoruz. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon olsun" ifadelerini kullandı.

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        Taçbaş, zeytinleri fabrikaya götürdükten sonra işlenme sürecine ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımlar, takipçilerinden ilgi gördü.

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