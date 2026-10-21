Begüm Kütük: Doğayla iç içe bir hayat kurduk

"DOĞADA OLMAK TERAPİ GİBİ GELİYOR"

Şehrin stresinden ve yoğun trafiğinden dert yanan oyuncu, "Şehirde çıldırmış gibi bir trafik var ve kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Hazırlık için şehre geldiğimde bunu bir kez daha hissettim. Doğada olmak, temiz hava almak insan ruhuna tam anlamıyla bir terapi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.