Begüm Kütük: Doğayla iç içe bir hayat kurduk
Yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir İstanbul'un merkezinde yaşadığını ancak şehrin karmaşasından bunaldığını söyleyen oyuncu Begüm Kütük, kedi ve köpekleriyle birlikte bahçeli, geniş ve doğayla iç içe bir eve taşındıklarını açıkladı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Begüm Kütük, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kütük, hem radikal yaşam değişikliğini hem de kariyerindeki son gelişmeleri paylaştı.
Yaklaşık 20 yıla yakın bir süredir İstanbul'un merkezinde yaşadığını belirten 46 yaşındaki oyuncu, artık şehir hayatının karmaşasından ve yoğunluğundan bunaldığını dile getirdi.
Hayvan sevgisi ve doğa tutkusunun kendisini yeni bir yaşama yönlendirdiğini vurgulayan Begüm Kütük, kedi ve köpekleriyle birlikte bahçeli, geniş ve doğayla iç içe bir eve taşındıklarını açıkladı.
"DOĞADA OLMAK TERAPİ GİBİ GELİYOR"
Şehrin stresinden ve yoğun trafiğinden dert yanan oyuncu, "Şehirde çıldırmış gibi bir trafik var ve kimsenin kimseye saygısı kalmamış. Hazırlık için şehre geldiğimde bunu bir kez daha hissettim. Doğada olmak, temiz hava almak insan ruhuna tam anlamıyla bir terapi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.
Begüm Kütük, moda anlayışı ve harcama alışkanlıklarına da değindi. Modayı her kadın kadar takip ettiğini ancak bir trend kölesi olmadığını belirten oyuncu, gardırobunda kendisine yakışan ve rahat hissettiği parçaları tercih ettiğini söyledi.
Lüks tüketime ya da özel koleksiyonlara büyük meblağlar dökmediğini belirten Kütük, alışverişlerini her zaman dengeli bir şekilde gerçekleştirdiğini vurguladı.
Oyuncu, ayrıca geçtiğimiz yıl dijital platform için çekilen dizisinin yayınlanmasını heyecanla beklediğini ve aynı zamanda yeni bir tiyatro oyunu için provalara başladığını duyurdu. Sektördeki çalışma şartlarını ve yeni nesil oyuncuları değerlendiren Kütük, uzun mesailerin ve set temposunun bıraktığı gibi devam ettiğini belirtti.
Ekranlarda ve dijital mecralarda yeni yeteneklere eşit fırsatlar tanınmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden güzel oyuncu, davetteki şıklığı ile dikkat çekti.
Öte yandan 2001 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü seçilerek adını duyuran ve 'Kurtlar Vadisi', 'Canım Ailem' ve 'Çalıkuşu' gibi projelerde yer alan Begüm Kütük, 2010 yılında karikatürist ve heykeltraş Erdil Yaşaroğlu ile evlenmişti.