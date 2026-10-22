Birkan Nasuhoğlu'ndan Dilan Çiçek Deniz'e: Seni öyle sevdim ki bir sene oldu

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen kültür varlıkları ele geçirildi. İpsala Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına ... Daha Fazla Göster

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, yurt dışına kaçırılmak istenen kültür varlıkları ele geçirildi. İpsala Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gelen bir tır, risk kriterleri doğrultusunda X-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçta yapılan detaylı aramada, dorsedeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş sikkeler, ok uçları, yüzükler ve çeşitli aksesuarlar bulundu. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki kontrollerde ise X-ray taramasına yönlendirilen başka bir tırda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikkeler ele geçirildi. Daha Az Göster