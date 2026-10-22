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        Haberler Magazin Birkan Nasuhoğlu'ndan Dilan Çiçek Deniz'e: Seni öyle sevdim ki bir sene oldu

        Birkan Nasuhoğlu'ndan Dilan Çiçek Deniz'e: Seni öyle sevdim ki bir sene oldu

        Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu, birlikteliklerinin birinci yıl dönümünü kutladı. Nasuhoğlu, sevgilisine "Ben seni öyle sevdim ki bir sene oldu. Daha nicelerimiz olsun" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 22:07 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu'nun birlikteliği doludizgin devam ediyor.

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        Bir süredir aşk yaşayan çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerinden kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

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        Dilan Çiçek Deniz ile Birkan Nasuhoğlu, bu kez ilişkilerinin birinci yılını kutladı. Nasuhoğlu, oyuncu sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını ifade etti.

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        "CANIM SEVGİLİMSİN SEN BENİM"

        Müzisyen, bu romantik karelerin altına "Ben seni öyle sevdim ki 1 sene oldu. Daha nicelerimiz olsun. Oy kurban olduğum, canım sevgilimsin sen benim be" notunu düştü.

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        Dilan Çiçek Deniz de Instagram hesabının hikâye bölümünden bir paylaşımda bulundu.

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        31 yaşındaki oyuncu, deniz manzaralı otel odasında uçlarına çiftin fotoğrafları bağlanmış kırmızı kalp balonların yer aldığı kareyi yayımladı.

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        Dilan Çiçek Deniz, ilerleyen saatlerde sevgilisi tarafından öpücüklere boğulduğu anları "365 gün" ifadesini ekleyerek sevenleriyle buluşturdu.

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