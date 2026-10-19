Celine Dion minik köpeğini koynunda taşıdı

Dion, Katı Kişi Sendromu denilen nadir görülen nörolojik hastalık tanısı aldığını, Aralık 2022'de kamuoyuna açıklamıştı. Hayatının ve kariyerinin en önemli zorluklarından biri olan hastalık, Dion'un şarkı söylemesini ve performans sergilemesini giderek zorlaştıran semptomlar ve spazmlar yaşamasına neden olmuştu. Dion, o dönemde, sağlığına odaklanmak için Courage Dünya Turnesi'nin kalan konserlerini iptal etmişti.