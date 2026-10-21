Demet Akalın'dan Hülya Avşar'a miras tepkisi

Ünlü isimlerin vefatlarının ardından gündeme gelen miras anlaşmazlıkları magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Hülya Avşar'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama ve Demet Akalın'ın verdiği yanıt yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.