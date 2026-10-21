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        Haberler Magazin Demet Akalın'dan Hülya Avşar'a miras tepkisi

        Demet Akalın'dan Hülya Avşar'a miras tepkisi

        Hülya Avşar'ın miras paylaşımının hayattayken planlanması gerektiğine yönelik sözleri Demet Akalın'ın tepkisini çekti. Avşar'ın açıklamasının yer aldığı videoya yorum yapan Akalın, "Ne saçma bir düşünce!" diyerek karşı çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 12:42 Güncelleme:
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        Ünlü isimlerin vefatlarının ardından gündeme gelen miras anlaşmazlıkları magazin dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Son olarak Hülya Avşar'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama ve Demet Akalın'ın verdiği yanıt yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

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        Hülya Avşar'a, ünlü isimlerin aileleri arasında yaşanan miras kavgaları soruldu. Maddi varlığı fazla olan kişilerin miraslarını önceden planlaması gerektiğini belirten Avşar, "Çok zenginsen, paran, pulun, malın mülkün varsa belli bir süreden sonra bence oturup ayırsınlar" dedi. Avşar, paylaşımın adil yapılmasının aile içindeki anlaşmazlıkları önleyebileceğine dikkat çekti.

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        Avşar'ın mirasın önceden paylaştırılması gerektiği yönündeki düşüncesine katılmayan Akalın, şu ifadeleri kullandı: Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm! Bana 'Aç mısın tok musun?' soran oldu mu ki…

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        #Hülya Avşar
        #Demet Akalın
        #miras
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