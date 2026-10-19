Erkan Petekkaya'dan Hülya Avşar açıklaması
Hülya Avşar'ın yürüyüşüyle ilgili yaptığı yorumla gündem olan Erkan Petekkaya, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Avşar'ı çok sevdiğini ve sözlerinin espri amaçlı olduğunu belirten oyuncu, yaşananlara tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta sahne alan Hülya Avşar'ın yürürken çekilen bir görüntüsüne oyuncu Erkan Petekkaya, "Yürüyemeyen kadın ya da bir insan bir canlı ama yürüyemiyor" yorumunu yapmıştı.
Yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medyada tepkilerin hedefi olan Petekkaya'ya Avşar'dan destek gelmişti. Petekkaya'ya yönelik eleştirilerin ardından paylaşımda bulunan Hülya Avşar, "Erkan Petekkayacığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup, kollayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"BUNUN ÜZERİNE BİR ESPRİ YAPTIM"
Erkan Petekkaya, Hülya Avşar'ın yürüyüşüyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından gelen eleştirilere yanıt verdi. Avşar'ı çok sevdiğini ve hayranlık duyduğu bir sanatçı olduğunu belirten oyuncu, "Ben Hülya Hanım'ı çok severim. Kendisine hayran olduğum bir sanatçıdır. Yıllardır kendisini izliyoruz. Çok kıymetli işlere imza atmış, kendine de çok iyi bakan biri. Cilveli bir yürüyüşü var. Ben de onu gördüm ve bunun üzerine bir espri yaptım. Neler oldu, neler! Ne gerek var?" dedi.
"HÜLYA HANIM'A HAYRAN OLMAMAK MÜMKÜN MÜ?"
'İki Arada' adlı programa konuk olan Petekkaya, Avşar'ın kendisine yönelik destek mesajını hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü: Muhatabı bana "Erkancığım, sana öpücükler attım" demiş. Bir sürü insan durumu kendine malzeme etti, saçma sapan şeyler söyledi. Hülya Hanım'a hayran olmamak mümkün mü Allah aşkına? İnsana salak, aptal derler. Ben aptal mıyım?
Fotoğraflar: DepoPhoto