Erkan Petekkaya'dan Hülya Avşar açıklaması

"BUNUN ÜZERİNE BİR ESPRİ YAPTIM"

Erkan Petekkaya, Hülya Avşar'ın yürüyüşüyle ilgili yaptığı açıklamanın ardından gelen eleştirilere yanıt verdi. Avşar'ı çok sevdiğini ve hayranlık duyduğu bir sanatçı olduğunu belirten oyuncu, "Ben Hülya Hanım'ı çok severim. Kendisine hayran olduğum bir sanatçıdır. Yıllardır kendisini izliyoruz. Çok kıymetli işlere imza atmış, kendine de çok iyi bakan biri. Cilveli bir yürüyüşü var. Ben de onu gördüm ve bunun üzerine bir espri yaptım. Neler oldu, neler! Ne gerek var?" dedi.