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        Haberler Magazin Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi

        Buse Terim sevgilisiyle konserde aşka geldi

        Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, sevgilisi Batu Son ile gittikleri Yalın konserinde romantik anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Buse Terim, Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından gönlünü Batu Son'a kaptırmıştı.

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        Birlikteliklerini geçtiğimiz yıl aralık ayında yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla ilan eden çiftten yeni paylaşım geldi.

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        Batu Son ile birlikte Yalın konserine giden Buse Terim, sevgilisiyle aşka geldi. Terim, konser boyunca sevgilisine sıkıca sarılarak anın tadını çıkardı.

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        Mutluluklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Buse Terim, romantik karelere "Seni bulup buralardan kaçarım" notunu düştü.

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        "İLK GÖRDÜĞÜM ANDA GÖZÜME ÇARPMIŞTI" DEMİŞTİ

        Buse Terim, daha önce ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, "Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim" ifadelerini kullanmıştı.

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        Volkan Bahçekapılı ile 2014-2024 yılları arasında evli kalan Buse Terim'in bu evlilikten; Nil ve Naz adında iki kızı bulunuyor.

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