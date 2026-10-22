"İLK GÖRDÜĞÜM ANDA GÖZÜME ÇARPMIŞTI" DEMİŞTİ

Buse Terim, daha önce ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada, "Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim. İyi ki de etmişim" ifadelerini kullanmıştı.