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        Haberler Magazin Feyza Civelek: Ruh eşimi istiyorum

        Feyza Civelek: Ruh eşimi istiyorum

        Oyuncu Feyza Civelek, "Beni hak eden insanla olmak istiyorum. Prensimi daha bulamadım. Ruh eşimi istiyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:55 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Feyza Civelek, Nişantaşı'nda görüntülendi. Lüks otomobiliyle objektiflere yansıyam Civelek, "Arabam nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim" dedi.

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        Tatile gittiğini söyleyen oyuncu, "Ailemle ve arkadaşlarımla yurt dışına ve memlekete gittim. Detoks yaparak döndüm. Tatil güzeldi" diye konuştu.

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        Aşk hayatı ilgili de konuşan Civelek, "Şu anlık önceliğim kariyerim. Aşk kısmet. Beni hak eden insanla olmak istiyorum. Prensimi daha bulamadım. Ruh eşimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

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        #Feyza Civelek
        #oyuncu
        #nişantaşı
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