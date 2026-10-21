Feyza Civelek: Ruh eşimi istiyorum
Oyuncu Feyza Civelek, "Beni hak eden insanla olmak istiyorum. Prensimi daha bulamadım. Ruh eşimi istiyorum" ifadelerini kullandı
Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:55 Güncelleme:
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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Feyza Civelek, Nişantaşı'nda görüntülendi. Lüks otomobiliyle objektiflere yansıyam Civelek, "Arabam nazara gelmesin diye çok konuşmak istemiyorum. Bu tarz arabayı seviyordum. Hız yapmıyorum dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafik canavarlarından değilim" dedi.
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Tatile gittiğini söyleyen oyuncu, "Ailemle ve arkadaşlarımla yurt dışına ve memlekete gittim. Detoks yaparak döndüm. Tatil güzeldi" diye konuştu.
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Aşk hayatı ilgili de konuşan Civelek, "Şu anlık önceliğim kariyerim. Aşk kısmet. Beni hak eden insanla olmak istiyorum. Prensimi daha bulamadım. Ruh eşimi istiyorum" ifadelerini kullandı.
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