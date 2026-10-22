'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da
'Game of Thrones' dizisinde 'Ser Alliser Thorne' karakterine hayat veren Owen Teale, DFFI 2026 kapsamında Türkiye'ye geldi. Teale, festivalin ardından İstanbul'un tarihi mekânlarını gezdi
'Game of Thrones'un BAFTA ödüllü oyuncusu Owen Teale, 4. Uluslararası Dijital Film Festivali İstanbul (DFFI 2026) için Türkiye'ye geldi.
'Something Pointless' filmindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanan usta oyuncu, festivalin ardından İstanbul turuna çıktı.
65 yaşındaki oyuncu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Müdürü Hüseyin Gazi Coşan, İstanbul Rehberler Odası Başkanı Selçuk Eracun, festivalin kurucu başkanı İlknur Doruker ile Bülent Doruker, yönetmen Metin Çavuş ve festival ekibiyle birlikte Şerefiye Sarnıcı'nı ziyaret etti.
Sarnıcı gezen ve yetkililerden tarihi yapı hakkında bilgi alan Teale, burada kendisi için hazırlanan bir sürprizle karşılaştı. Müzisyenler, ünlü oyuncunun rol aldığı 'Game of Thrones' dizisinin tema müziğini geleneksel enstrümanlarla seslendirdi.
"GÖZLERİM DOLDU"
Dinletiden çok etkilenen Owen Teale, müziği dinlerken duygulandığını söyledi. Oyuncu, "Gözlerim doldu çünkü hayatımda duyduğum en güzel 'Game of Thrones' tema müziği yorumuydu. Bazı enstrümanların adını bilmiyorum ama o kadar güzel çaldılar ki bu benim için büyük bir sürpriz oldu. Bu anıyı ömrümün sonuna kadar saklayacağım" dedi.
Şerefiye Sarnıcı ziyaretinin ardından İstanbul gezisine devam eden oyuncu; Kapalıçarşı, Cağaloğlu Hamamı ve Sultanahmet Meydanı'nı da ziyaret etti. Owen Teale, kentin tarihi mekânlarını gezerek İstanbul'u yakından tanıma fırsatı buldu.