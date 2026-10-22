'Game of Thrones' yıldızı Owen Teale İstanbul'da

"GÖZLERİM DOLDU"

Dinletiden çok etkilenen Owen Teale, müziği dinlerken duygulandığını söyledi. Oyuncu, "Gözlerim doldu çünkü hayatımda duyduğum en güzel 'Game of Thrones' tema müziği yorumuydu. Bazı enstrümanların adını bilmiyorum ama o kadar güzel çaldılar ki bu benim için büyük bir sürpriz oldu. Bu anıyı ömrümün sonuna kadar saklayacağım" dedi.