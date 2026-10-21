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        Haberler Magazin Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar bir araya geldi

        Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar bir araya geldi

        Şimdilerde anne olmak için gün sayan Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar, Emir Ersoy'un 49'uncu yaş günü kutlamasında bir araya geldi. Oyuncular, eşleriyle birlikte objektiflere poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 21:53 Güncelleme:
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        6 aylık hamile olan ve bir kız bebek bekleyen Gökçe Bahadır ile müzisyen Emir Ersoy, mutlu evliliklerini sürdürüyor. Ünlü çift, zaman zaman sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da gündeme gelmeye devam ediyor.

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        Oyuncu, eşi Emir Ersoy'un 49'uncu yaş günü için özel bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Ersoy'un yeni yaşını kutladığı organizasyona çiftin yakın arkadaşları ve sevdikleri katıldı.

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        Gecenin dikkat çeken konukları arasında, 9 Haziran 2024'te nikâh masasına oturan ve oğullarını kucaklarına almak için gün sayan Merve Dizdar ile eşi Cihan Ayger de yer aldı.

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        Ersoy'un doğum günü kutlamasından kareler ise sosyal medyada paylaşıldı.

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        Bahadır, Emir Ersoy ile 2022 yılında nikâh masasına oturmuştu. Çiftin, geçtiğimiz mayıs ayında ailelerini büyütecekleri öğrenilmişti.

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        #Gökçe Bahadır
        #Merve Dizdar
        #Emir Ersoy
        #Cihan Ayger
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