Gupse Özay: İçimdeki çocuğu tamamen ortaya çıkardım

"ÇOCUKLARIN HEYECANI BENİ MUTLU EDİYOR"

Film gösterimi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guse Özay, günün anlamına uygun ponpon detaylı şık gala kostümüyle ilgili, "Gördüğünüz gibi içimdeki çocuğu tamamen ortaya çıkardım" derken 'Gupi' filmiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: Çocukların heyecanı ve mutluluğu beni de mutlu ediyor. 'Gupi' ile paylaştığımız bazı karakter özellikleri de var. Mesela matraklık, maceracı ruh, sempatiklik... 'Gupi'yi çocuklarla birlikte anne babalar da izliyor. Bizim jenerasyonumuz herhalde çocukluğunu çok özlüyor, çocuklarıyla birlikte ekranın başından kalkmadan izliyorlar. Bizim zamanımızda komşuluk ilişkilerimiz yoğundu, insan ilişkileri daha sıcaktı. 'Gupi'de de bunların hepsini görebileceksiniz. Bu nedenle yetişkinleri de kucakladığımızı söyleyebilirim.