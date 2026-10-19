Gupse Özay: İçimdeki çocuğu tamamen ortaya çıkardım
Gupse Özay'ın senaryosunu çocukluğundan ilham alarak kaleme aldığı 'Gupi ve Gülmeyen Kral' filminin galası gerçekleşti. Geceye; Amine Gülşe Özil, Aslı Orcan Dikinciler, Aslıhan Doğan Turan, Barış Arduç, Erdil Yaşaroğlu, Ferhan Şenoy, Gizem Karaca ve Hande Soral Demirci gibi birçok ünlü isim geldi
Senaryosunu Gupse Özay'ın kaleme aldığı ve yönetmenliğini Arkın Aktaç'ın üstlendiği 'Gupi ve Gülmeyen Kral' filminin galası Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde yapıldı. 23 Ekim’de gösterime girecek filmin ilk gösterimine davetlilerin yanı sıra çok sayıda çocuk izleyici katıldı.
Gecede; Amine Gülşe Özil, Aslı Orcan Dikinciler, Aslıhan Doğan Turan, Barış Arduç, Erdil Yaşaroğlu, Ferhan Şenoy, Ferhat Aslan, Gizem Karaca, Hande Soral Demirci, Melodi Elbirliler Türkmen, Sarp Apak, Selin Ciğerci, Sinem ve Sarp Akkaya, Tuğba Çom Makar ve Zehra Yılmaz gibi bir çok isim yer aldı.
"ÇOCUKLARIN HEYECANI BENİ MUTLU EDİYOR"
Film gösterimi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Guse Özay, günün anlamına uygun ponpon detaylı şık gala kostümüyle ilgili, "Gördüğünüz gibi içimdeki çocuğu tamamen ortaya çıkardım" derken 'Gupi' filmiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: Çocukların heyecanı ve mutluluğu beni de mutlu ediyor. 'Gupi' ile paylaştığımız bazı karakter özellikleri de var. Mesela matraklık, maceracı ruh, sempatiklik... 'Gupi'yi çocuklarla birlikte anne babalar da izliyor. Bizim jenerasyonumuz herhalde çocukluğunu çok özlüyor, çocuklarıyla birlikte ekranın başından kalkmadan izliyorlar. Bizim zamanımızda komşuluk ilişkilerimiz yoğundu, insan ilişkileri daha sıcaktı. 'Gupi'de de bunların hepsini görebileceksiniz. Bu nedenle yetişkinleri de kucakladığımızı söyleyebilirim.
Filmin sinema sektörüne getireceği hareket ve gişe beklentisiyle ilgili yorum yapan Gupse Özay, "Rekor kırmaktan ziyade insanları sinema izlemeye teşvik ettiğimizi kabul ederim. Filmi sinemada izlemeyi çok seviyorum. Tanımadığım insanlarla aynı duyguları paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Bu nedenle herhangi bir projemizde izleyicinin bize güvenip sinemaya gelmesi çok güzel bir duygu. 'Gupi'de de aynısını hedefliyoruz diyebilirim. Sadece bizi mutlu edecek kadar gişe yapmak hedefimiz" diye konuştu.
Film gösterimi öncesinde; seslendirme ekibinden Arda Tümen, Ayris Kaplan, Bahar Kalkan, Canan Çiftel, Cüneyt Cakova, Dora Aktaş, Dora Kaplan, Ebru Saçar, Oğuz Özoğuz, Seda Can, Zeynep Canbolat ve filmin yönetmeni Arkın Aktaş ile sahneye çıkan Gupse Özay, ekibe teşekkürlerini sundu. Özay, galada yaptığı sürpriz duyuruyla Can Bonomo ve eşi Barış Arduç'un da filmin seslendirme kadrosunda yer aldığını açıkladı.
Filme Barış Arduç ve Can Bonomo da sesleriyle renk kattı. 'Rockçı' karakterine sesiyle hayat veren Barış Arduç ayrıca 'Gülesim Yok' adlı şarkıyı söyledi. Can Bonomo ise 'Uşak' karakterini seslendirdi.
'GUPİ VE GÜLMEYEN KRAL'IN KONUSU NEDİR?
'Gupi ve Gülmeyen Kral', yaşadıkları apartmandaki boş daireye gitmeleriyle kendilerini bambaşka bir dünyanın içinde bulan Gupi ve arkadaşlarının hikâyesini anlatıyor. Bir dolabın içinden geçerek karanlık ve mutsuz bir krallığa ulaşan kahramanlar, bu dünyaya yeniden mutluluk getirebilmek için macera dolu bir yolculuğa çıkıyor.
Barış Arduç
Aslıhan Doğan Turan ve çocukları Hamza Arda Turan ile Asil Aslan Turan
Aslı Orcan Dikinciler ve kızı Lal Dikinciler
Hande Soral
Müjgan Ferhan Şensoy ve kızı Pera Öget
Sarp Apak