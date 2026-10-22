İrem Derici'den Hadise'ye: Kraliçenin doğum günü
İrem Derici, 41 yaşına giren Hadise için bir paylaşımda bulundu. Derici paylaşımında, "Kraliçenin doğum günü. Kutlamalar başlasın! Seni tüm kalbimle o kadar çok seviyorum ki anlatamam" ifadelerini kullandı
Giriş: 22 Ekim 2026 - 18:16 Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Hadise, 41'inci yaşına girdi. Şarkıcıya sevenlerinden doğum günü mesajları yağdı.
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Hadise'yi doğum gününde kutlayan isimlerden biri de meslektaşı İrem Derici oldu. Derici, Hadise ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak şarkıcıya duyduğu sevgiyi dile getirdi.
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"EN GÜZEL YAŞIN OLSUN"
Hadise'ye seslenen Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Kraliçenin doğum günü. Kutlamalar başlasın. Tüm kalbimle o kadar çok seviyorum ki seni anlatamam. En güzel yaşın olsun, çok gülelim, çok eğlenelim, çok sevelim.