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        Haberler Magazin İrem Derici'den Hadise'ye: Kraliçenin doğum günü

        İrem Derici'den Hadise'ye: Kraliçenin doğum günü

        İrem Derici, 41 yaşına giren Hadise için bir paylaşımda bulundu. Derici paylaşımında, "Kraliçenin doğum günü. Kutlamalar başlasın! Seni tüm kalbimle o kadar çok seviyorum ki anlatamam" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 18:16 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı Hadise, 41'inci yaşına girdi. Şarkıcıya sevenlerinden doğum günü mesajları yağdı.

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        Hadise'yi doğum gününde kutlayan isimlerden biri de meslektaşı İrem Derici oldu. Derici, Hadise ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak şarkıcıya duyduğu sevgiyi dile getirdi.

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        "EN GÜZEL YAŞIN OLSUN"

        Hadise'ye seslenen Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Kraliçenin doğum günü. Kutlamalar başlasın. Tüm kalbimle o kadar çok seviyorum ki seni anlatamam. En güzel yaşın olsun, çok gülelim, çok eğlenelim, çok sevelim.

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        Hadise de İrem Derici'nin bu paylaşımına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi. Şarkıcı, Derici'nin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından yayımlamayı da ihmal etmedi.

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        #irem derici
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