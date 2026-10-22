İrem Derici'den Hadise'ye: Kraliçenin doğum günü

"EN GÜZEL YAŞIN OLSUN"

Hadise'ye seslenen Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Kraliçenin doğum günü. Kutlamalar başlasın. Tüm kalbimle o kadar çok seviyorum ki seni anlatamam. En güzel yaşın olsun, çok gülelim, çok eğlenelim, çok sevelim.