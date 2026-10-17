Melis İşiten'den itiraf
2019'da Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanan Melis İşiten, evlilik süreciyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu
Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:25 Güncelleme:
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Melis İşiten, 2014'te Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmişti. Çiftin, 2016'da ise kızları Ada dünyaya gelmişti. İkili, 2019 yılında ise boşanmıştı.
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"Bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu" diyen İşiten, evlilik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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"Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet" programına konuk olan İşiten, "Üniversitede çok uzun ve güzel bir ilişkim vardı ama hikaye bir yerde bitti, alışkanlık ve ortak arkadaş ortamı yüzünden bir türlü ayrılamıyorduk. Bir gün kafede hiç tanımadığım birini gördüm ve 'Bana bir şey oluyor' dedim. O akşam sevgilime gidip 'Sana bir şey hissetmediğimi anladım, ilişkimiz bitmiş' diyerek ayrıldım" ifadelerini kullandı.