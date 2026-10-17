"Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet" programına konuk olan İşiten, "Üniversitede çok uzun ve güzel bir ilişkim vardı ama hikaye bir yerde bitti, alışkanlık ve ortak arkadaş ortamı yüzünden bir türlü ayrılamıyorduk. Bir gün kafede hiç tanımadığım birini gördüm ve 'Bana bir şey oluyor' dedim. O akşam sevgilime gidip 'Sana bir şey hissetmediğimi anladım, ilişkimiz bitmiş' diyerek ayrıldım" ifadelerini kullandı.