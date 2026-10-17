Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis İşiten'den itiraf

        Melis İşiten'den itiraf

        2019'da Uraz Kaygılaroğlu'ndan boşanan Melis İşiten, evlilik süreciyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Melis İşiten, 2014'te Uraz Kaygılaroğlu ile evlenmişti. Çiftin, 2016'da ise kızları Ada dünyaya gelmişti. İkili, 2019 yılında ise boşanmıştı.

        2

        "Bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu" diyen İşiten, evlilik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        3

        "Sarp Bozkurt'la Acı Sohbet" programına konuk olan İşiten, "Üniversitede çok uzun ve güzel bir ilişkim vardı ama hikaye bir yerde bitti, alışkanlık ve ortak arkadaş ortamı yüzünden bir türlü ayrılamıyorduk. Bir gün kafede hiç tanımadığım birini gördüm ve 'Bana bir şey oluyor' dedim. O akşam sevgilime gidip 'Sana bir şey hissetmediğimi anladım, ilişkimiz bitmiş' diyerek ayrıldım" ifadelerini kullandı.

        4

        İşiten devamında, "Arkadaş grubum benimle konuşmayı kesti. Sonra kafede gördüğüm o adamla 1 ay içinde evlenip dünyaya çocuk getirdim" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        O anlar kamerada... Çocuğun önünde poşetle boğma girişimi

        İzmir'in Çiğli ilçesinde bir tekel bayiinde boşanma aşamasındaki eşini çocuğunun gözü önünde darp edip yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalışan kişi, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı...
        #Melis İşiten
        #Uraz Kaygılaroğlu
        #boşanma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afette son durum: 6 can kaybı 3 kişi aranıyor
        Afette son durum: 6 can kaybı 3 kişi aranıyor
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Bakan Gürlek açıkladı! 1 milyar dolarlık "Kripto balinası" yakalandı
        Hedef Portföy fonları tasfiyeye alındı
        Hedef Portföy fonları tasfiyeye alındı
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de çıkış arıyor!
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        İşte "sarı" ve "turuncu" alarm verilen 44 kentimiz
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Çekyalı tenis yıldızı Menšík HT Spor’a konuştu!
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Lider Galatasaray, Ankara'da sahneye çıkıyor!
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        Trump, Rusya'ya yaptırımların bir kısmını askıya aldı
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        23'üncü yaş gününde hayata gelinlikle veda
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        İşe iade davasında süreye dikkat!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Eski eşten duygusal veda
        Eski eşten duygusal veda
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        "Boşanmayı ben istedim"
        "Boşanmayı ben istedim"
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        Katil 10 yıl sonra cinayeti itiraf etti
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç