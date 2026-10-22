Merve Boluğur hamile mi?

"ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Her fırsatta anne olma isteğini dile getiren 39 yaşındaki oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Ben biraz kaderci bir insanım. Olmayınca da ne yapalım? Ben de anne olmayı çok istiyorum. İnşallah Allah hepimize evlatlarımızı nasip etsin.