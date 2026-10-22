Merve Boluğur hamile mi?
Katıldığı etkinlikteki görüntüleriyle hamilelik iddialarını gündeme getiren Merve Boluğur, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu. Ünlü oyuncunun cevabı kafaları karıştırdı
Merve Boluğur, 'Milyonluk Hurdacı' filminin galasında görüntülendi. Boluğur'un belirginleşen karnı ve objektiflere verdiği pozlar kısa sürede dikkat çekti.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ünlü oyuncunun hamile olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Boluğur, hakkında çıkan söylentilere yanıt vermekte gecikmedi.
"MUCİZE BEBEK O ZAMAN"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, "Hamile miyim? Mucize bebek o zaman" ifadelerini kullandı. Merve Boluğur'un bu açıklaması net bir yalanlama olarak değerlendirilmezken, takipçilerinin kafasında soru işaretleri bıraktı.
"ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"
Her fırsatta anne olma isteğini dile getiren 39 yaşındaki oyuncu, daha önce yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Ben biraz kaderci bir insanım. Olmayınca da ne yapalım? Ben de anne olmayı çok istiyorum. İnşallah Allah hepimize evlatlarımızı nasip etsin.
Öte yandan 2015 yılında görkemli bir düğünle nikâh masasına oturan şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur, 2017'de anlaşmalı olarak boşanmıştı.
2 Ekim 2022 tarihinde Mert Aydın ile ikinci evliliğini yapan Boluğur'un bu evliliği ise ikinci ayını doldurmadan sona ermişti.