Müge Zop: Evlilikten geri adım attım

"DİLBER AY UNUTULACAK BİR KADIN MI?"

Programa bağlanan Dilber Ay'ın manevi oğlu Cemo Can ise Karakaş'ın "Acıları Müge Hanım'la unuttum" sözlerine sitem etti. Can, "İbrahim Ağabey, Dilber Ay unutulacak bir kadın mı? Dünya unutmadı Dilber Ay'ı, milyonlarca insan unutmadı. Sen bu kelimeyi nasıl söyleyebiliyorsun? Benim ve kardeşlerimin zoruyla giden şey bu. Tabii ki evleneceksin, yuva kuracaksın; sana mutluluklar diliyorum. Biz her zaman senin yanındayız. Senin desteğini de gördük; bize ve özellikle anneme yaptığın iyilikleri, saygını kimse inkâr edemez. Ancak bu sözü söylemen bizi çok kırdı" açıklamasını yaptı.