Müge Zop: Evlilikten geri adım attım
2019'da vefat eden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş'ın Müge Zop ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik'in tepkisinin ardından Karakaş'ı terk eden Zop, eşinin barışma çağrısına "Evlilikten geri adım attım, zamana ihtiyacım var" yanıtını verdi
Evlendikten 15 gün sonra kalp krizi geçiren ve sağlığına kavuşan Karakaş, "Ben Dilber'in acısını Müge ile yendim. Bu ağır krizde de Müge her zaman yanımdaydı" açıklamasında bulunmuştu. Müge Zop ise "Dilber Hanım'ı çok severdim ve kendisine büyük saygı duyardım. Vefatına çok üzüldüm, Allah rahmet eylesin; keşke yaşasaydı. İbrahim'in her zaman yanındayım, ömrümüzün sonuna kadar birbirimize destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Dilber Ay'ın kızı Filiz Çelik, İbrahim Karakaş'a sert tepki gösterdi. Çelik, "Sen acı yaşamadın. 3 ay sonra arabayı sattın, klip çektin. Müge Hanım'ı sorduğumda bana 'Herhangi birisi' dedin. Sen zaten çalışmayı sevmeyen birisin, kendine bir yağlı kapı daha buldun" sözleriyle Karakaş'ı suçladı.
İbrahim Karakaş, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada bu iddialara yanıt vererek şu ifadeleri kullandı: Açıklamaların amacını anlamıyorum. Dilber Hanım hayattayken ailesine Düzce'de 600-700 metrekare içinde beş ev verdim. Öz babaları benim onlara yaptığımı yapmadı. Arabayı sattığımı söylüyorlar; mal benim, istersem satarım. Dilber Hanım'ın ne malı varmış, ne mülkü varmış? Hepsini onlara verdim. Atılan bu yalanlar yüzünden eşim Müge evi terk etti. Öyle kaliteli bir kadının evi mi yok ki gelip benim evimde otursun.
Karakaş, evi terk eden eşi Müge Zop ile barışmak amacıyla 'Songül ve Uğur ile Sana Değer' programına konuk olarak eşine "Evimize dön" çağrısında bulundu.
"İLİŞKİMİZ İÇİN HERKES ZAMAN TANIMALI"
Çıkan haberlerden ve iddialardan rahatsız olduğunu belirten Müge Zop, evlilik kararı konusunda geri adım attığını belirterek, "Ben bunları hak etmiyorum. Ben Dilber Hanım'ı tanımıyorum, Allah rahmet eylesin. Ben kimsenin 'yağlı kapısı' değilim. Evlilikten geri adım attım. İlişkimiz için herkes zaman tanımalı" dedi.
"BORCU MÜGE HANIM ÖDEYİP KAPATTI"
Programda maddi iddialara da açıklık getiren İbrahim Karakaş ise sözlerini şöyle sürdürdü: Ben kendime harcamadım, onlara harcadım. 15 yıl Almanya'da, Berlin'de çalıştım. Dilber Ay'ın bir kuruşu bile Müge Hanım'a geçmemiştir. Aksine, Dilber Hanım'dan kalan 25.000 TL borcu Müge Hanım ödeyip kapattı.
"DİLBER AY UNUTULACAK BİR KADIN MI?"
Programa bağlanan Dilber Ay'ın manevi oğlu Cemo Can ise Karakaş'ın "Acıları Müge Hanım'la unuttum" sözlerine sitem etti. Can, "İbrahim Ağabey, Dilber Ay unutulacak bir kadın mı? Dünya unutmadı Dilber Ay'ı, milyonlarca insan unutmadı. Sen bu kelimeyi nasıl söyleyebiliyorsun? Benim ve kardeşlerimin zoruyla giden şey bu. Tabii ki evleneceksin, yuva kuracaksın; sana mutluluklar diliyorum. Biz her zaman senin yanındayız. Senin desteğini de gördük; bize ve özellikle anneme yaptığın iyilikleri, saygını kimse inkâr edemez. Ancak bu sözü söylemen bizi çok kırdı" açıklamasını yaptı.