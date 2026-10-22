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        Haberler Magazin Murat Yıldırım'dan İman Elbani'ye romantik kutlama

        Murat Yıldırım'dan İman Elbani'ye romantik kutlama

        Murat Yıldırım, 44 yaşına giren eşi İman Elbani'nin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Eşine sevgi dolu sözlerle seslenen Yıldırım, kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 19:54 Güncelleme:
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        2016 yılında evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani, aşk dolu evliliklerini zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne sermeye devam ediyor.

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        Ünlü çiftten yeni bir paylaşım geldi. Murat Yıldırım, 44 yaşına giren eşi İman Elbani'nin doğum gününü kutladı.

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        "İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

        Romantik anlar yaşayan çiftin kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Murat Yıldırım, eşine "Bu hayatta en çok seninle geçen zamanın kıymetini bildim. İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle seslendi.

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        Aralık ayında evliliklerinin 10'uncu yılını kutlayacak olan Murat Yıldırım ile İman Elbani, Ekim 2022'de kızları Miray'ı kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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        Öte yandan çift, Ağustos ayında Kerem adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ailelerini büyütmüştü.

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        #Murat Yıldırım
        #İman Elbani
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