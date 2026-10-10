Sibel Kirer: Severek ayrıldık

"BİZ ORAYA BAMBAŞKA BİR ŞEY İÇİN GİTMİŞTİK"

'Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye' programına konuk olan Sibel Kirer; Emrah ve eşini annesi Ayten İpek ile Mahmutpaşa'da alışveriş yaptığı sırada 35 TL'lik bir yüzüğü pazarlık yaparak 20 TL'ye aldığı yönündeki haberlere de açıklık getirdi. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını savunan Kirer, "Çok kırıcı bir haberdi. Saçma bir haberdi, yalan haberdi. Biz oraya bambaşka bir şey için gitmiştik. Hamileliğim dolayısıyla bana çok güzel bir hediye almıştı o dönem. Ama onu tabii ki basına farklı yansıttılar. Çok saçmaydı" diye konuştu.