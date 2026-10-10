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        Haberler Magazin Sibel Kirer: Severek ayrıldık

        Sibel Kirer: Severek ayrıldık

        Şarkıcı Emrah'ın eski eşi Sibel Kirer, sona eren evlilikleri hakkında konuştu. Kirer, "Severek ayrıldık ve bunu ben istedim. İlişkilerde ve evliliklerde zamanla yorulma olabiliyor; biz de biraz yorulduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 00:25 Güncelleme:
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        Şarkıcı Emrah ile 2014-2022 yılları arasında evli kalan ve bu evlilikten Elaysa ile Elyasa adında iki çocuğu bulunan Sibel Kirer, katıldığı programda evliliği ve boşanma süreci hakkında konuştu. Kirer; ayrılık nedenlerinden eski eşiyle sürdürdükleri ebeveynlik ilişkisine kadar birçok konuya açıklık getirdi.

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        "EBEVEYNLİĞİMİZ HİÇBİR ZAMAN AYRILMADI"

        Boşanmanın ardından çocukları için Emrah ile ortak bir noktada buluşmaya devam ettiklerini belirten Kirer, "Biz evet ayrıldık ama bizim ebeveynliğimiz hiçbir zaman ayrılmadı. Biz her zaman çocuklarımız için aynı noktada buluşuyoruz. Çünkü onlar çok kıymetli. Onlar için her zaman aynı masada yemek yiyoruz, tatillere çıkıyoruz, anlar biriktiriyoruz; çünkü mecburuz. İyi olmak zorundayız" dedi.

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        "EVLİLİKLERDE ZAMANLA YORULMA OLABİLİR"

        Emrah ile ayrılık kararının nasıl şekillendiğini de anlatan Sibel Kirer, evliliklerinin zamanla yıprandığını dile getirdi. Kirer, "Severek ayrıldık ve ben istedim. İlişkilerde, evliliklerde zamanla yorulma olabilir. Biraz yorulduk. Çünkü kısa dönem içine iki tane çocuk sığdırdık biz. Altı, yedi yıl içinde iki tane çocuğumuz oldu; koptuk. İlgimiz ve yoğunluğumuz çocukların üzerine kaydı. Biraz bundan dolayı da uzaklaşmış olabiliriz" ifadelerini kullandı.

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        "İYİ Kİ ONUNLA EVLENMİŞİM"

        "Yeniden Emrah'la evlenir miydin?" sorusunu da yanıtlayan Kirer, şu ifadeleri kullandı: Kesinlikle evlenirdim. Bence evlilikten ziyade çocuklarının babası olacak kişiyi doğru seçmek önemli. İyi ki onunla evlenmişim çünkü çok iyi bir baba. Zamanda geriye gitsem yine onunla evlenirdim. Çocuklarına çok kıymet veriyor; benim için de en önemlisi bu. Kendim ikinci planda kalabilirim, yeter ki çocuklarıma iyi bakılsın.

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        "BİZ ORAYA BAMBAŞKA BİR ŞEY İÇİN GİTMİŞTİK"

        'Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye' programına konuk olan Sibel Kirer; Emrah ve eşini annesi Ayten İpek ile Mahmutpaşa'da alışveriş yaptığı sırada 35 TL'lik bir yüzüğü pazarlık yaparak 20 TL'ye aldığı yönündeki haberlere de açıklık getirdi. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını savunan Kirer, "Çok kırıcı bir haberdi. Saçma bir haberdi, yalan haberdi. Biz oraya bambaşka bir şey için gitmiştik. Hamileliğim dolayısıyla bana çok güzel bir hediye almıştı o dönem. Ama onu tabii ki basına farklı yansıttılar. Çok saçmaydı" diye konuştu.

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        #emrah
        #Sibel Kirer
        #ünlü
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