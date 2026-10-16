Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Fethiye'de tamamlayan Olgun, daha sonra Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık bölümünde tamamlandı.

Müzik kariyerine genç yaşlarda başlayan Soner Olgun, ilk albümü "Letafet" ile müzik dünyasına adım attı. 1994 yılında "Her Şey Değişmeli", 1999 yılında "İyi Bayramlar", 2004 yılında "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012 yılında "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini çıkardı.

Kendi adını taşıyan programlarla televizyon kanallarında müzik programları hazırlayıp sunan ünlü sanatçının sözü veya müziği kendisine ait 35 adet eseri bulunuyor. Soner Olgun'un Özlem Koldaş ile evliliğinden Elif adında bir kızı var.