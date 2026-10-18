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        Haberler Magazin Şükrü Özyıldız'ın kız kardeşi evlendi

        Şükrü Özyıldız'ın kız kardeşi evlendi

        Şükrü Özyıldız'ın kız kardeşi Burcu Özyıldız, Onur Ekşioğlu ile evlendi. Oyuncu, kardeşinin düğününe dair fotoğrafları duygusal bir mesaj ile paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 10:49 Güncelleme:
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        Şükrü Özyıldız'ın pilates eğitmenliği yapan kız kardeşi Burcu Özyıldız, bir süredir aşk yaşadığı Onur Ekşioğlu ile hayatını birleştirdi.

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        Kız kardeşini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan oyuncu, düğün töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Törenden özel karelerin yer aldığı karelerde, Özyıldız'ın kardeşini nikah alanına götürürken gözlerinin dolduğu ve yaşadığı duygusal anlar dikkatlerden kaçmadı.

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        Paylaşımına duygu yüklü bir not ekleyen Şükrü Özyıldız, "Hayatımın en özel anlarından birini yaşattın" dedi.

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        "SEN HÂLÂ BENİM KÜÇÜK KARDEŞİMSİN"

        Özyıldız, paylaşımında "Sana o gün eşlik ederken, çocukluğumuzdan bugüne kadar geçen her şey bir anlığına içimden geçti. Birlikte büyüdüğümüz yıllar, sadece bizim bildiğimiz anlar, yaralar, değişen hayatlar... Ve sonra seni, hayatının en güzel başlangıçlarından birine yürürken görmek. Tarif etmesi zor bir gurur ve heyecan vardı içimde. Tatlı bir kıskançlık da belki... Hayatımın en özel insanı olarak, hayatımın en özel anlarından birini yaşattın bana. Şimdi yanında hayatı paylaşacağın biri var. Ama bazı şeyler hiç değişmiyor: Sen hâlâ benim küçük kardeşimsin. Ve iyi ki öylesin. Çok mutlu olun."

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        Şükrü Özyıldız, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak bateri çaldı.

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