Tarkan'a Afrika sürprizi
Megastar Tarkan 54'üncü yaşını hayranlarının hazırladığı videoları paylaşarak kutladı. O videolaran biri de Afrika'dan geldi
Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:19 Güncelleme:
1
Türk pop müziğinin ünü sınırları aşan Tarkan, yeni yaşını hayranlarından gelen sevgi dolu mesajlar ve özel videolarla kutladı.
2
Megastar, 54’üncü yaşı için sevenleri tarafından hazırlanan özel içerikleri Instagram sayfasının hikâye kısmında yayınladı.
3
Tarkan’ın paylaştığı videolar arasında en çok Afrikalı gençler tarafından yapılan kutlama dikkat çekti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ