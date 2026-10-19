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        Haberler Magazin Tarkan'a Afrika sürprizi

        Tarkan'a Afrika sürprizi

        Megastar Tarkan 54'üncü yaşını hayranlarının hazırladığı videoları paylaşarak kutladı. O videolaran biri de Afrika'dan geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 09:19 Güncelleme:
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        Türk pop müziğinin ünü sınırları aşan Tarkan, yeni yaşını hayranlarından gelen sevgi dolu mesajlar ve özel videolarla kutladı.

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        Megastar, 54’üncü yaşı için sevenleri tarafından hazırlanan özel içerikleri Instagram sayfasının hikâye kısmında yayınladı.

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        Tarkan’ın paylaştığı videolar arasında en çok Afrikalı gençler tarafından yapılan kutlama dikkat çekti.

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        #tarkan
        #Afrika
        #doğum günü
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