Tarkan'a Afrika sürprizi

Rize'nin Pazar ilçesinde fazla avlanıp ezilen palamutların teknelerce denize dökülmesi kötü koku ve deniz kirliliğine neden oldu. Karadeniz'de son haftalarda yaşanan palamut bereketi tezgâhları ve sofraları şenlendirirken, Rize'nin Pazar ilçesinde çevre kirliliğine ve halk sağlığı sorununa yol açtı.... Daha Fazla Göster

Rize'nin Pazar ilçesinde fazla avlanıp ezilen palamutların teknelerce denize dökülmesi kötü koku ve deniz kirliliğine neden oldu. Karadeniz'de son haftalarda yaşanan palamut bereketi tezgâhları ve sofraları şenlendirirken, Rize'nin Pazar ilçesinde çevre kirliliğine ve halk sağlığı sorununa yol açtı. İhtiyaç fazlası avlanan ve ezilen binlerce palamudun limanda denize dökülmesi sonucu sahil ölü balıklarla kaplandı, mahalleyi saran ağır koku vatandaşları canından bezdirdi. Olay, Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi'ndeki balıkçı limanında meydana geldi. Sezonun açılmasıyla birlikte bolca avlanan palamutlar teknelerle kıyıya getirilerek kasalanmaya başlandı. Ancak iddiaya göre, aşırı avlanma nedeniyle kasalara sığmayan, taşınma ve istifleme sırasında ezilip patlayan tonlarca palamut, bazı büyük balıkçı tekneleri tarafından doğrudan liman içine boşaltıldı. Dökülen balıkların çürümesiyle birlikte Kirazlık Limanı adeta balık mezarlığına döndü. Denizin yüzeyini kaplayan yüzlerce ölü balık, kısa sürede çevreye dayanılmaz bir koku yaymaya başladı. Limana yakın noktalarda bulunan yerleşim yerlerinde oturan mahalle sakinleri pencerelerini açamaz hale geldi. Sağlık kaynağı olarak tüketilen balıkların deniz suyunu kirletmesi ve çevreye yaydığı çürük kokusu mahalle halkının sağlığını tehdit etmeye başladı. (İHA) Daha Az Göster