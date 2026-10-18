Ünlü model Gisele Bündchen sakatlandı

Geçen ay verdiği röportajda, "Her gün spor yapıyorum çünkü benim için spor yapmak, yapmam gereken bir şey değil, yapmaktan zevk aldığım bir şey" diyen Bündchen, "Sörf yapıyor olmam, kızımla voleybol oynuyor olmam ya da kürek sörfü yapıyor olmam fark etmez. Ne olursa olsun, bunun bir 'varoluş anı' olduğunu hissediyorum" ifadesini kullanmıştı.