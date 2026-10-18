Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünyadan
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ünlü model Gisele Bündchen sakatlandı

        Ünlü model Gisele Bündchen sakatlandı

        Eski Victoria's Secret meleği olan dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, koltuk değnekleriyle görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 16:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Eski Victoria's Secret meleği Gisele Bündchen ayağında medikal botla ve koltuk değneği kullanırken görüldü. 46 yaşındaki Brezilyalı model, Miami Beach'te sağ ayağından sakanlanmış halde görüntülendiğinde, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

        2

        Bündchen'in egzersiz esnasında bir sakatlık geçirdiği tahmin edildi. Ünlü model, formunu korumak için uyguladığı düzenli ve bilinçli egzersiz rutinlerinden her zaman bahsediyor.

        3

        Geçen ay verdiği röportajda, "Her gün spor yapıyorum çünkü benim için spor yapmak, yapmam gereken bir şey değil, yapmaktan zevk aldığım bir şey" diyen Bündchen, "Sörf yapıyor olmam, kızımla voleybol oynuyor olmam ya da kürek sörfü yapıyor olmam fark etmez. Ne olursa olsun, bunun bir 'varoluş anı' olduğunu hissediyorum" ifadesini kullanmıştı.

        4

        Süper model, Şubat 2025'te jiu jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'den ilk, kendisinin ise üçüncü çocuğunu dünyaya getirmişti. Çift daha sonra geçen yılın aralık ayında aile arasında samimi bir törenle evlenmişti.

        5

        Eski eşi Tom Brady'den 13 yaşında Vivian adında bir kızı ve 16 yaşında Benjamin adında bir oğlu daha olan Bündchen, yakın zamanda verdiği bir röportajda, 40'ından sonra ailesini büyütmeyi "büyük bir hediye" olarak nitelendirmişti.

        6

        "Hayatımın bu döneminde bebek sahibi olmak büyük bir lütuf, çünkü farklı bir yerdeyim. Kanıtlamak zorunda olduğum bir şey yok. Açıkçası pek de umurumda değil" diyen Bündchen, "Başkalarının görüşleriyle tanımlanmıyorum. Hayatımı nasıl yaşamak istediğimi seçme özgürlüğüne sahip olduğumu düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sarıyer'de selde kaybolan Ahmet Derin'in aracının sürüklendiği yeni görüntüler: İçinde adam var

        SARIYER'de selde kaybolan Ahmet Derin'in (63) aracının sel sularında sürüklendiği anlara ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Videoda görüntüleri kaydedenlerin derenin taşması üzerine "Abi inelim herhalde burada öleceğiz" cümleleri duyuluyor. Aracın içinde bir kişinin olduğunu fark edenle...
        #Gisele Bündchen
        #sakat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"