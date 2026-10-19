Victoria's Secret Fashion Show'da sürprizler! 50 milyon dolarlık sütyenle Kylie Jenner, doğumdan 1,5 ay sonra Barbara Palvin
Yılın moda gösterisi olarak beklenen Victoria's Secret Fashion Show, dün akşam Los Angeles'ta gerçekleşti. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi ve Bella Hadid kardeşler gibi emektar modellerin yanı sıra sürpriz isimler de podyumdaydı
Bu yılki Victoria's Secret Fashion Show, Oscar ve Grammy ödüllülerden realite şov yıldızlarına kadar herkesi bir araya getirdi.
Victoria's Secret'ın 45 yaşındaki emektar modeli Adriana Lima, son dönemde aşırı zayıflamış haliyle podyumdaydı.
Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Rosie Huntington-Whiteley, Behati Prinsloo, Gigi ve Bella Hadid kardeşler gibi Victoria's Secret'ın yıllardır podyumunda yer alan isimler yine sahnedeydi.
33 yaşındaki Victoria's Secret meleği Barbara Palvin, eşi Dylan Sprouse ile ilk çocuklarını dünyaya getirdikten sadece altı hafta sonra podyumda yürüdü.
2026 Victoria's Secret Moda Şovu'nun en büyük sürprizi, ünlü realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner oldu. Kardashian/Jenner ailesinin en küçük kızı, 50 milyon dolarlık özel sütyeni podyuma taşıdı.
Los Angeles'taki Sony Stüdyoları'nda düzenlenen iç çamaşırı defilesinde, fantezi sütyeni sergileyen 29 yaşındaki Jenner'ın podyuma ilk kez çıkışı, izleyicileri şaşırttı.
Marka, 22 milyon dolarlık sarı elmas ve 4 bin 410 doğal elmasla süslenmiş bu sütyeni 2018'den bu yana ilk kez podyuma çıkardı. Jenner, bu ünlü iç çamaşırını taşıyan ilk 'melek olmayan kişi' olarak yürüdü.
Realite şov yıldızını ön sıradan erkek arkadaşı Timothee Chalamet ve annesi Kris Jenner coşkuyla destekledi.
Ünlü modeller podyumda yürürken şarkıcı Megan Thee Stallion, şarkılarıyla onlara eşlik etti.
İşte yılın moda şovunda podyumda yürüyen modeller...
Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio
Elsa Hosk
Rosie Huntington-Whiteley
Irina Shayk
Gigi Hadid
Bella Hadid
Jasmine Tookes
Adriana Lima
He Cong
Imaan Hammam
Megan Thee Stallion
Alessandra Ambrosio
Adriana Lima
Doutzen Kroes
Elsa Hosk
Bella Hadid
Ashley Graham
Megan Moroney