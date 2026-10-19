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        Haberler Dünyadan Victoria's Secret Fashion Show'da sürprizler! 50 milyon dolarlık sütyenle Kylie Jenner, doğumdan 1,5 ay sonra Barbara Palvin

        Victoria's Secret Fashion Show'da sürprizler! 50 milyon dolarlık sütyenle Kylie Jenner, doğumdan 1,5 ay sonra Barbara Palvin

        Yılın moda gösterisi olarak beklenen Victoria's Secret Fashion Show, dün akşam Los Angeles'ta gerçekleşti. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi ve Bella Hadid kardeşler gibi emektar modellerin yanı sıra sürpriz isimler de podyumdaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 10:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Bu yılki Victoria's Secret Fashion Show, Oscar ve Grammy ödüllülerden realite şov yıldızlarına kadar herkesi bir araya getirdi.

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        Victoria's Secret'ın 45 yaşındaki emektar modeli Adriana Lima, son dönemde aşırı zayıflamış haliyle podyumdaydı.

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        Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio, Irina Shayk, Rosie Huntington-Whiteley, Behati Prinsloo, Gigi ve Bella Hadid kardeşler gibi Victoria's Secret'ın yıllardır podyumunda yer alan isimler yine sahnedeydi.

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        33 yaşındaki Victoria's Secret meleği Barbara Palvin, eşi Dylan Sprouse ile ilk çocuklarını dünyaya getirdikten sadece altı hafta sonra podyumda yürüdü.

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        2026 Victoria's Secret Moda Şovu'nun en büyük sürprizi, ünlü realite şov yıldızı ve milyarder girişimci Kylie Jenner oldu. Kardashian/Jenner ailesinin en küçük kızı, 50 milyon dolarlık özel sütyeni podyuma taşıdı.

        Los Angeles'taki Sony Stüdyoları'nda düzenlenen iç çamaşırı defilesinde, fantezi sütyeni sergileyen 29 yaşındaki Jenner'ın podyuma ilk kez çıkışı, izleyicileri şaşırttı.

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        Marka, 22 milyon dolarlık sarı elmas ve 4 bin 410 doğal elmasla süslenmiş bu sütyeni 2018'den bu yana ilk kez podyuma çıkardı. Jenner, bu ünlü iç çamaşırını taşıyan ilk 'melek olmayan kişi' olarak yürüdü.

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        Realite şov yıldızını ön sıradan erkek arkadaşı Timothee Chalamet ve annesi Kris Jenner coşkuyla destekledi.

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        Ünlü modeller podyumda yürürken şarkıcı Megan Thee Stallion, şarkılarıyla onlara eşlik etti.

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        İşte yılın moda şovunda podyumda yürüyen modeller...

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        Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio

        11

        Elsa Hosk

        12

        Rosie Huntington-Whiteley

        13

        Irina Shayk

        14

        Gigi Hadid

        15

        Bella Hadid

        16

        Jasmine Tookes

        17

        Adriana Lima

        18

        He Cong

        19

        Imaan Hammam

        20

        Megan Thee Stallion

        21

        Alessandra Ambrosio

        22

        Adriana Lima

        23

        Doutzen Kroes

        24

        Elsa Hosk

        25

        Bella Hadid

        26

        Ashley Graham

        27

        Megan Moroney

        28

        Mathilda Gvarliani

        29

        Grace Elizabeth

        30

        Rosalieke Fuchs

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        #defile
        #kylie jenner
        #Adriana Lima
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