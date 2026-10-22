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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe, faiz gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıttı

        Yıldız Tilbe, faiz gelirini ihtiyaç sahiplerine dağıttı

        Yıldız Tilbe'nin, banka hesabındaki paranın bilgisi dışında faize yatırıldığını öğrenince bu duruma tepki gösterdiği ve elde edilen faiz gelirini kabul etmeyerek ihtiyaç sahiplerine dağıttığı öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bu kez sahne performansıyla değil, özel hayatına ilişkin gündeme gelen bir iddiayla adından söz ettirdi.

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        Edinilen bilgilere göre Tilbe, banka hesabına bilgisi dışında faiz getirisi yatırıldığını öğrenince duruma tepki gösterdi. 60 yaşındaki şarkıcının, faizden elde edilen bu parayı kabul etmeyerek keseler halinde ihtiyaç sahiplerine dağıttığı öne sürüldü.

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        "FAİZE KARŞI"

        'Gel Konuşalım' programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan sunucu Seray Sever, "Yıldız Tilbe faize karşı; bankalarda unuttuğu paralar var ve milyonlardan bahsediyoruz. Bankacısı faize koymuş parayı Yıldız'ın haberi olmadan" ifadelerini kullandı.

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        "BENİ GÜNAHA SOKUYORSUNUZ"

        Tilbe'nin durumu öğrendikten sonra tepki gösterdiğini söyleyen Sever, "Sonra söylenince 'Ben almam parayı, beni günaha sokuyorsunuz' diye sinirleniyor. O para sonra alınıyor, keselerle... Kendisi hazırlıyor. Keseleri ihtiyaç sahibine kendisi dağıtıyor" dedi.

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        GAZZE'DEKİ AİLELERE 300 BİN DOLARLIK DESTEK

        Yıldız Tilbe, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarıyla da daha önce gündeme gelmişti. Şarkıcı, ocak ayında Gazze'deki Filistinli aileler için 300 bin dolar bağışta bulunmuştu. Tilbe'nin, Gazze'deki çadır kentlerde yaşayanların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla bir yardım konseri vereceği de öne sürülmüştü.

        Fotoğraflar: İHA, AA, DepoPhoto

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